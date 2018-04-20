Başkentte 10 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ankara'daki Kazım Karabekir Caddesi'nden Anadolu Meydanı istikametine seyreden Özcan Artar'ın kullandığı otomobil, İstanbul Caddesi'nin üzerinden geçen köprüde Uğur İlhan idaresindeki belediye temizlik aracına arkasından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobil köprünün demir parmaklıklarına vurarak durabildi. Aracın sürücüsü otomobilde sıkışarak ağır yaralandı.

Bu sırada önlerinde meydana gelen kazayı görerek ani fren yapan sürücülerin kullandığı otomobiller ile arkadan gelen araçlar da köprüde birbirlerine girdi. Kazada 6 otomobil ile 2 minibüs çarpıştı.

Zincirleme kazaya karışan bir otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan 3 kişi ve diğer araçlardaki kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi de yaralandı.

İlk kaza sonrası otomobilde sıkışan araç sürücüsü Özcan Artar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Diğer yaralılar da olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi ile İstanbul Caddesi kavşağındaki köprü üzerinde yaklaşık 3 saat trafik akışı sağlanamadı.

Kaynak: AA