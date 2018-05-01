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Buradasınız : » » Başkentray'da yolcu sayısı 800 bine yaklaştı

Başkentray'da yolcu sayısı 800 bine yaklaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla 12 Nisan'da hizmete açılan Başkentray’da bugüne kadar 800 bine yakın yolcu taşındı.

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Başkentrayda yolcu sayısı 800 bine yaklaştı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 12 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla hizmete açılan Başkentray'la ilgili bilgileri paylaştı. 

Arslan, 12 Nisan'da hizmete giren Başkentray'ın, 24 Nisan'a kadar yolcular ücretsiz taşındığını anımsattı.

520 bin yolcuya hizmet vermesi hedefleniyor

Arslan'ın verdiği bilgilere göre; yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için gerekli trafik kapasitesi oluşturma amacıyla hizmete alınan Başkentray'da, bugüne kadar yaklaşık 800 bin yolcuya hizmet verildi. Başkentray’ın başlangıçta 15 dakikada bir, ilerleyen zamanda ise 5 dakikada bir işletilecek trenlerle günlük 520 bin yolcuya hizmet vermesi hedefleniyor.

Sincan, Lale, Elvankent, YHT Eryaman Gar, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Kurtuluş, Cebeci, Mamak ve Kayaş istasyonlarında yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kapalı ticari alanlar oluşturulduğunu anlatan Arslan, Başkentray'ın Yenişehir İstasyonu'ndan Kızılay Metrosu'na, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarından Ankaray'a yolcu aktarması yapıldığını belirtti.

Seyahat süresi kısaldı

Projenin yatırım bedelinin 1 milyar 227 milyon lira olduğunu ifade eden Arslan, Başkentray Projesi kapsamında, engelli vatandaşların kullanımına uygun projelendirilen bir YHT gar ve 23 banliyö istasyonunun yapımının da tamamlandığını söyledi.

Baskentray Projesi kapsamında Ankara-Kayaş arasında 4, Ankara-Behiçbey arasında 6 ve Behiçbey-Sincan arasında 5 hatlı sinyalli ve elektrikli yeni demiryolu inşa edildi. 12 karayolu alt ve üst geçidi, 10 yaya alt ve üst geçidiyle bir tünel ve 70 menfezin yapımı tamamlandı. Hat boyunca inşa edilen alt ve üst geçitlerle araç geçiş güvenliği artırılırken, trafikte bekleme süreleri de ortadan kaldırıldı.

Başkentray ile banliyölerin Kayaş-Sincan arasında seyahat süresi 59 dakikadan 49 dakikaya düştü, Ankarakart Başkentray'a entegre edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Başkentray, yolcu, TCDD, Ulaştırma, ahmet arslan
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