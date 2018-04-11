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Başkentray yarın hizmete açılacak

Başkentray Projesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ın katılacağı törenle yarın hizmete açılacak.

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Başkentray yarın hizmete açılacak

Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için gerekli trafik kapasitesi oluşturmayı amaçlayan Başkentray Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılacağı törenle yarın hizmete alınacak.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sincan-Kayaş arasında metro konforunda banliyö hizmeti verecek Başkentray, yarın saat 11.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ın katılımıyla Kayaş Tren İstasyonu Karşısı, Kırıkkale Karayolu yanındaki alanda düzenlenecek törenle hizmete girecek.

Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için gerekli trafik kapasitesi oluşturmayı amaçlayan Başkentray Projesi kapsamında Ankara-Kayaş arasında 4, Ankara-Behiçbey arasında 6 ve Behiçbey-Sincan arasında 5 hatlı sinyalli ve elektrikli yeni demiryolu inşa edildi.

Başkentray, başlangıçta 15 dakikada bir, ilerleyen zamanda ise 5 dakikada bir işletilecek trenlerle günlük 520 bin yolcuya hizmet verecek.

Proje kapsamında tamamı engelli vatandaşların kullanımına uygun projelendirilen bir YHT gar ve 23 banliyö istasyonunun yapımı da tamamlandı.

Sincan, Lale, Elvankent, YHT Eryaman Gar, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Kurtuluş, Cebeci, Mamak ve Kayaş istasyonlarında yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kapalı ticari alanlar oluşturuldu.

Başkentray'ın Yenişehir İstasyonu'ndan Kızılay Metrosu'na, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarından Ankaray'a yolcu aktarması mümkün olacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Başkentray
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