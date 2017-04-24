Başkentin 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonları

Ankara'nın Gölbaşı, Kahramankazan ve Keçiören ilçelerinde geçen haftaki operasyonlarda 218 kilogram esrar, 715 gram kokain ve 1 kilo 257 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince, 20 Nisan'da şüpheli B.S'nin Gölbaşı'ndaki adresinde arama yapıldı.

Aramada 12 bidon içinde 1 kilo 257 gram skunk, 33 gram toz esrar, kilitli şeffaf paketler ve hassas terazi bulundu.

İstanbul'a uyuşturucu götürüleceği istihbaratı üzerine de 21 Nisan'da Kahramankazan gişelerindeki uygulama noktasına gelen öncü araç durduruldu.

Ekipler, tespit ettikleri diğer aracın da 10 dakika sonra uygulama noktasına gelmesi üzerine arama yaptı. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine aracın motor kaputunun altındaki ön cam göğüs boşluğuna gizlenmiş 715 gram kokain ele geçirildi.

Sürücüler Y.M. ve İ.A. ile araçta bulunan Y.A. gözaltına alındı.

Kanepeden uyuşturucu çıktı

Ankara ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucu 22 Nisan'da başkente yüklü miktarda esrar getirileceği değerlendirilen kamyonet, Keçiören Dr. Besim Ömer Caddesi'nde durduruldu.

Emniyete götürülen ev eşyası yüklü kamyonette narkotik köpeğiyle yapılan aramada kanepenin kenarında 16 metal kutuya zulalanmış 4 kilo 940 gramı toz olmak üzere 217,77 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili R.B. gözaltına alındı. AA