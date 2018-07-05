Başkent’e yeni Ankaray ve metro hatları

Ankara’da toplu ulaşımda ağırlığın raylı sistemlere verilmesi için çalıştıklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Keçiören-Kızılay metro hattı çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Tuna, yapılması planlanan yeni metro ve Ankaray hattı projelerinin Gar-Siteler-Kuyubaşı metro hattı, Yeni Etlik Hastanesi’nden Forum Ankara’ya metro hattı, Dikimevi-Mamak Ankaray hattı, Söğütözü-ODTÜ Ankaray hattı şeklinde olacağını açıkladı.

"Trafik akışında ciddi bir rahatlama olacak"

Başkentlilerin taleplerini dikkate alarak yeni kararları hayata geçirmeye özen gösterdiklerini söyleyen Tuna, "Yeni ilave metro hatları ve Ankaray’ın uzatılmasıyla ilgili olarak projeler de hükümet programımıza dahil edildi. Bu konuyla ilgili ilk açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ankara Mitingi'nde yaptı. Tüm hatların proje ve inşaatlarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Projeler en kısa sürede tamamlanıp inşaatına başlanırsa, Ankara’da gelişen ve artan raylı sistem sayesinde trafik akışında da ciddi bir rahatlama olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

"Vatandaşların öncelikli talebi ulaşım ve altyapı"

Göreve geldiği günden bu yana Ankara’yı karış karış gezip vatandaşlarla ve esnafla bire bir sohbetler gerçekleştiren, talep ve isteklerini dinleyen Başkan Tuna, şöyle konuştu:

"Yaptığımız görüşmelerde vatandaşlarımızın öncelikli taleplerinin ulaşım ve altyapı olduğunu gördük. Bizde bu talepler doğrultusunda çalışmalara başladık. Ankara’da nüfus artışı yüksek ve bu da yeni ihtiyaçların oluşmasına neden oluyor. Dolayısıyla, daha da rahat bir ulaşım için raylı sistemi Ankara’da yaygınlaştıracağız."

Kaynak: İHA