  • 29 NISAN 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.556
    EURO 3.883
  • BIST 94655.31
    ALTIN 144.772
Buradasınız : » » Başkent trafiğine şampiyonluk kutlaması düzenlemesi

Başkent trafiğine şampiyonluk kutlaması düzenlemesi

Ankaragücü'nün şampiyonluk kutlaması dolayısıyla 29 Nisan'da bazı yollar trafiğe katılacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başkent trafiğine şampiyonluk kutlaması düzenlemesi

Ankara Valiliğince, Ankaragücü'nün şampiyonluk kutlaması dolayısıyla 29 Nisan Cumartesi günü bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden MKE Ankaragücü'nün taraftarlarınca şampiyonluk kutlaması yapılacağı belirtildi.

Buna göre, cumartesi günü saat 20.30'da Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek kutlama etkinliği dolayısıyla, saat 12.00'den etkinlik sona erene kadar Kazımkarabekir Caddesi ulaştırma kavşağından Anadolu Meydanı'na kadar, Ulaştırma kavşağı Anadolu Meydanı istikametine dönüş varyantları, Celal Bayar Bulvarı Kazımkarabekir Caddesi'ne giriş varyantları, Beşevler Kavşağı, Dögol Caddesi girişi, Anıt Caddesi ile Anadolu Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Ankaray Maltepe durağı arası ile Anadolu Meydanı'na açılan cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak. AA

Etiketler: Ankaragücü, şampiyonluk, Başkent trafiği
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER