Başkent polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Başkentte polis ekiplerince 1-8 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 97 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-8 Ekim'de "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ya da "uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçları" ile ilgili 39 ayrı olaya müdahale edilerek 97 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 11 kilo 505 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 7 kilo 341 gram esrar, 603 gram eroin, 158 gram kokain, 26 gram bonzai, 12 gram metamfetamin, 24 bin 101 uyuşturucu hap, 50 gram amonyak, 2 hassas terazi, 4 tabanca, 3 tabanca şarjörü ve 9 mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin 285 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 36'sı tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise emniyetten ve mahkemeden salıverildi.