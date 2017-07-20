Başkent polisi kaçakçılara nefes aldırmadı

Ankara'da yılın ilk 6 ayında kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 462 operasyonda 705 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta sağlık olmak üzere vatandaşların birçok konuda mağdur olmasına yol açan kaçakçılara karşı etkin mücadelesini gece gündüz demeden sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2017'nin ilk 6 ayında kaçakçılık suçlarına karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 462 operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince 705 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 1 milyon 14 bin paket kaçak sigara, 130 bin 790 kaçak puro, 6 bin 500 kilogram kaçak tütün, 3 bin 168 şişe sahte içki, bin 259 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Ekipler, yürüttükleri çalışmalar neticesinde ayrıca 696 bin 528 zayıflama, bitkisel ve cinsel içerikli hap, 172 bin 572 parfüm ve saat gibi kaçak ürün, 74 bin 535 cep telefonu ve bilgisayar gibi kaçak elektronik eşya yakaladı.

Ele geçirilenler arasında 36 lüks otomobil, 149 bin 498 litre kaçak akaryakıt ve çeşitli dönemlere ait bin 112 tarihi eser de yer aldı.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre operasyon ve yakalanan şüpheli sayılarında yüzde 50, ele geçirilen malzemelerde ise yüzde 100 artış olduğu belirlendi.