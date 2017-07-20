  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.532
    EURO 4.066
  • BIST 107458.05
    ALTIN 140.521
Buradasınız : » » Başkent polisi kaçakçılara nefes aldırmadı

Başkent polisi kaçakçılara nefes aldırmadı

Başkentte yılın ilk 6 ayında kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 462 operasyonda 705 şüpheli gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başkent polisi kaçakçılara nefes aldırmadı

Ankara'da yılın ilk 6 ayında kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 462 operasyonda 705 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta sağlık olmak üzere vatandaşların birçok konuda mağdur olmasına yol açan kaçakçılara karşı etkin mücadelesini gece gündüz demeden sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2017'nin ilk 6 ayında kaçakçılık suçlarına karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 462 operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince 705 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 1 milyon 14 bin paket kaçak sigara, 130 bin 790 kaçak puro, 6 bin 500 kilogram kaçak tütün, 3 bin 168 şişe sahte içki, bin 259 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Ekipler, yürüttükleri çalışmalar neticesinde ayrıca 696 bin 528 zayıflama, bitkisel ve cinsel içerikli hap, 172 bin 572 parfüm ve saat gibi kaçak ürün, 74 bin 535 cep telefonu ve bilgisayar gibi kaçak elektronik eşya yakaladı.

Ele geçirilenler arasında 36 lüks otomobil, 149 bin 498 litre kaçak akaryakıt ve çeşitli dönemlere ait bin 112 tarihi eser de yer aldı.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre operasyon ve yakalanan şüpheli sayılarında yüzde 50, ele geçirilen malzemelerde ise yüzde 100 artış olduğu belirlendi.

Etiketler: Başkent, ankara, polis, kaçakçılık operasyonları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER