  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Başkent merkezli 8 ilde naylon fatura operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Ankara merkezli 8 ilde 83 firmaya yönelik operasyon düzenlendi.

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Başkent merkezli 8 ilde naylon fatura operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, paravan şirketler üzerinden naylon fatura düzenleyerek devleti zararı uğrattıkları belirlenen 83 firmaya yönelik 8 ilde operasyon başlatıldı. 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak 83 firmaya ait, 99 adrese Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Ankara'da aralarında yeminli mali müşavirler, serbest mali müşavirler ve şirket sahiplerinin bulunduğu 8 zanlı Mali Şube ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin, kurdukları paravan şirketler aracılığıyla naylon fatura düzenleyerek, devleti ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

Operasyonların sürdüğü öğrenildi.

AA

Etiketler: naylon fatura operasyonu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
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