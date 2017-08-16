Başkent EDAŞ'tan bakım ve yenileme çalışmaları

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Başkent EDAŞ), hizmet bölgesinde sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlayabilmek amacıyla temmuz ayında elektrik şebekelerinde yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Başkent EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ta aydınlatma armatürleri, trafo, pano ve dağıtım merkezlerinde bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Ankara'da 13 bin 24 aydınlatma armatürünün bakımını tamamlayan Başkent EDAŞ, bin 143 pano ile 162 trafo ve 2 dağıtım merkezini elden geçirdi. Ayrıca, 50 kilometrelik hattın bakımını tamamlandı.

Kentte yeni yatırımlara da hız verildi. Ankara genelinde 264 kilometrelik yeni kablo döşenirken, 844 yeni aydınlatma armatürünün, 319 yeni elektrik panosunun ve 58 trafonun da montajı tamamlandı.

Bartın, Çankırı ve Karabük'teki çalışmalar

Bartın'da 746 aydınlanlatma armatürünün ve 110 kilometre uzunluğunda hattın bakımı tamamlanarak, 70 trafoyla 87 dağıtım merkezi kontrol edildi.

Şehirde, 37 yeni aydınlatma armatürü montajı yapıldı ve 10 kilometrelik yeni kablo döşeme işi tamamlandı. Ayrıca, 20 yeni elektrik panosunun montajı yapıldı.

Çankırı'da 770 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, kentteki 144 elektrik panosu, 69 trafo ve 11 dağıtım merkezinin bakımını tamamladı. Şehirdeki, 150 kilometrelik yüksek gerilim kablosunun bakımı yapılırken, 27 kilometrelik yeni hat döşemesi, 151 aydınlatma armatürünün bakımı ve 82 elektrik panosunun da montajı tamamlandı.

Karabük'te 253 aydınlatma armatürünün bakımını yapan şirket, 2,5 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirdi. Kentte 4 kilometrelik yeni kablo döşenirken, 471 dağıtım merkezinin bakımı, 14 yeni aydınlatma armatürü ve 6 elektrik panosunun montajı yapıldı.

Kastamonu ve Kırıkkale'de yatırımlar

Başkent EDAŞ, Kastamonu'da 287 aydınlatma armatürü ile 17 kilometrelik hattın bakımını yaptı. Kentte, 79 elektrik panosu, 34 trafo ile 9 dağıtım merkezinin de bakımı tamamlanırken, 30 kilometrelik yeni hat döşendi.

Ekipler, şehirdeki 509 yeni aydınlatma armatürü, 59 elektrik panosu ve 17 trafonun da montajını tamamladı.

Şirket, Kırıkkale'de ise 555 aydınlatma armatürü, 50 elektrik panosu ve 6 trafo merkezinin bakımını yaptı. Ayrıca, 4 kilometrelik alçak gerilim hattının bakımı tamamlandı ve 8 kilometrelik yeni hat döşendi.

Kentte, 82 yeni aydınlatma armatürü, 3 elektrik panosu ve 1 trafonun da montajı yapıldı, 9 trafo merkezinin bakımı tamamlandı. Ayrıca, kentte iki kilometrelik alçak gerilim hattının bakımını yapan ekipler, iki kilometrelik de yeni kablo döşedi. Kentte, 223 yeni aydınlatma armatürü, 10 elektrik panosu ve iki trafonun da montajı tamamlandı.

Zonguldak'ta ise 585 armatür ile 32 kilometrelik alçak gerilim ve yüksek gerilim hattının bakımı yapıldı. Ayrıca, 32 pano ile 1 trafo merkezini de elden geçiren Başkent EDAŞ ekipleri, 23 kilometrelik yeni kablo döşedi. Kentte, 268 yeni aydınlatma armatürünün yanı sıra 49 elektrik panosu ile 1 trafonun da montajını gerçekleştirdi.