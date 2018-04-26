Başkasının üzerine hat çıkarıp ByLock kullandılar

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin iki hafta önce merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evine düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan K.E, H.S, M.Ö, E.G, M.Y. ve Ç.C. ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklananların tamamının ByLock kullanıcısı olduğu, zanlılardan K.E, H.S. ve Ç.C'nin çift hat kullandığı belirlendi.

Zanlıların örgütün şifreli haberleşme programını yüklediği hatların başkaları adına kayıtlı olduğu ve bu kişilerin örgütle bağlantısının olmadığı ileri sürüldü.

Başta askeri yapılanma alanında olmak üzere örgütü tekrar toparlamak için faaliyetlerde bulundukları iddia edilen zanlıların ifadelerinde, örgütle bağlantılarının olmadığını öne sürüp haklarındaki suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

1,5 yıldır aranıyorlardı

KOM ekiplerince 12 Nisan'da Pınar Mahallesi'ndeki örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evine düzenlenen operasyonda 1,5 yıldır aranan zanlılar K.E, H.S, M.Ö, E.G, M.Y. ve Ç.C. yakalanmıştı.

Zanlıların aktif olarak örgüt faaliyeti yürütmeye devam ettikleri, FETÖ/PDY’den gözaltına alındıktan sonra açığa alınan örgüt mensuplarına destek sağladıkları, başta askeri yapılanma alanında olmak üzere örgütü tekrar toparlamak için faaliyetlerde bulundukları öne sürülmüştü.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda telefon, bilgisayar, sahte kimlik ve sahte pasaportun yanı sıra 84 bin lira para ele geçirilmişti. K.E'nin, askeri okullara yerleştirilecek öğrencilerden "sorumlu abilerin" sorumlusu olduğu ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in "bahçıvan" olarak tabir ettiği görevi yaptığı, diğer zanlıların ise farklı alanlardan sorumlu il imamları olduğu ileri sürülmüştü.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA