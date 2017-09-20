Başkantte uyuşturucu tacirlerine operasyon

Ankara'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce evde yapılan aramada, 11 kilo 800 gram esrar, 2 bin 700 uyuşturucu hap, hassas terazi, paketleme malzemeleri ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 8 bin 105 lira ele geçirildi. K.Ö, M.E. ve S.E. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Keçiören ilçesi Bağlum Mahallesi'nde de özel bir okula ait hatıra ormanında uyuşturucu satışı yapıldığı istihbaratını alan ekipler, H.C. ve B.T'ye uyuşturucu satmak isteyen M.F.Y, S.A, E.S, H.T. ve yaşı 18'den küçük H.K'yı suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve çevrede yapılan aramada, 205 gram satışa hazır esrar, 59 uyuşturucu hap, tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 7 bin 225 lira ele geçirildi.