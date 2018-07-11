Başkanlık ve kurulların ataması kısa sürede yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ve KKTC ziyaretleri sırasında yeni sistemi ve kabineyi gazetecilere değerlendirdi.

"Başkanlıkta sayı artabilir"

Erdoğan, kurulların ve başkanlıkların atamalarıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

"Kurullar ve başkanlıklar var. Başkanlıkta sayı 11 ama artabilir. Atanmış olanlar var atanacak olanlar var. Genelkurmay Başkanlığı belli, Milli İstihbarat Başkanlığı belli, Savunma Sanayi Başkanlığı belli, Milli Güvenlik Kurulu aynı şekilde belli. Diyanet İşleri Başkanlığı belli.’’

"Kendisini çağırdım görüştüm"

Devlet Denetleme Kurulu’nun da belli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘’Strateji ve Bütçe başkanlığı, bende belli... Kendisini çağırdım görüştüm. Görüşmelerimiz, belirlemelerimiz akabinde, diğer başkanlıkların ve kurulların atamaları da yapılacak" dedi.

Kaynak: TRT Haber