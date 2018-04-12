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Buradasınız : » » Başkaları üzerine kayıtlı telefonlara ByLock yükleyenlere operasyon

Başkaları üzerine kayıtlı telefonlara ByLock yükleyenlere operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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Başkaları üzerine kayıtlı telefonlara ByLock yükleyenlere operasyon

FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u, farklı kişiler adına kayıtlı telefon hatları üzerinden kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 45 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi

12 ilde 24 kişi gözaltına alında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği operasyonda, çeşitli mesleklerden 24 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

Gözaltı kararı verilen diğer 21 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: operasyon, İstanbul, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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