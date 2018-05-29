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Basın Kartı Komisyonu 4 Haziran'da toplanacak

Basın Kartı Komisyonu, ilk kez basın kartı alacak basın mensuplarıyla sürekli basın kartı alacakların müracaatlarını karara bağlayacak.

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Basın Kartı Komisyonu 4 Haziranda toplanacak

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden (BYEGM) yapılan yazılı açıklamada, Basın Kartı Yönetmeliği'nin 19. maddesi gereği oluşturulan Basın Kartı Komisyonu'nun 4 Haziran'da Genel Müdürlük'te toplanacağı belirtildi.

İlk kez basın kartı alacak basın mensuplarıyla sürekli basın kartı alacakların müracaatlarının karara bağlanacağı duyuruldu.

"Konuyla ilgili soru ve sorunların Basın Kartı Destek Hattı: 0 (312) 583 61 79, basinkarti@byegm.gov.tr elektronik posta adresi ve 0 530 285 00 00 numaralı whatsapp destek hattı aracılığıyla iletilmesi halinde daha hızlı çözümler sunulabilmesi mümkün olacaktır."

Kaynak: AA

Etiketler: muhabir, gazeteci, BYEGM, basın kartı
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