Basın Kartı Komisyonu 4 Haziran'da toplanacak

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden (BYEGM) yapılan yazılı açıklamada, Basın Kartı Yönetmeliği'nin 19. maddesi gereği oluşturulan Basın Kartı Komisyonu'nun 4 Haziran'da Genel Müdürlük'te toplanacağı belirtildi.

İlk kez basın kartı alacak basın mensuplarıyla sürekli basın kartı alacakların müracaatlarının karara bağlanacağı duyuruldu.

"Konuyla ilgili soru ve sorunların Basın Kartı Destek Hattı: 0 (312) 583 61 79, basinkarti@byegm.gov.tr elektronik posta adresi ve 0 530 285 00 00 numaralı whatsapp destek hattı aracılığıyla iletilmesi halinde daha hızlı çözümler sunulabilmesi mümkün olacaktır."

Kaynak: AA