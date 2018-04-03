"Başımı dik tuttum, onları sevindirmedim"

Anne Gülcan Yiğit, üç oğlundan birini vatan için toprağa verdiğini, acılı ancak gururlu olduğunu söyledi.

Oğlu Necmettin Yiğit'in yaklaşık üç hafta önce 15 gün izne geldiğini belirten anne Yiğit, "İzni bittikten sonra birliğine geri döndü. Necmettin çok hareketliydi, kıpır kıpırdı. İzinden döndükten sonra konuşamadım oğlumla. Sonra da yaralandığı haberi geldi" dedi.

"Evlatlarıma 'dik durun' dedim"

Tedavi gördüğü hastanede şehit düşen oğlunu 30 Mart'ta Niksar'da toprağa verdiklerini hatırlatan şehit annesi Yiğit, oğlunun cenazesinde dik durduğunu söyledi.

Metanetini koruyan anne Yiğit, duygularını şöyle dile getirdi:

"Oğlumun cenazesinde dik durdum, onları (teröristleri) sevindirmedim. Sevinmesinler. Bizi onlar hep izlediler. Niye sevindireyim onları. Sevindirmeyelim onları, kahrolsunlar. Oralar temizlensin. Şehitlerimizin kanları yerde kalmasın. Başımı dik tuttum. Evlatlarıma dedim ki 'dik durun oğullarım, yıkılmayın, onlar seyretmesin.' dedim. 'Güçlü durun.' dedim. Bütün şehit aileleri dik dursun. Bayrağımızı vatanımızı kimseye bırakmasınlar. Şehitlerimizin kanı yerde kalmasın. Bayrağımızı alamasınlar."

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit düşen Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in, 30 Mart'ta Niksar'daki cenaze törenine kardeşleri Seyfullah ve Bekir Yiğit de askeri kıyafetlerle katılmıştı.

Kaynak: AA