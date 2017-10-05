Başbakanlık 3. Ordu'daki darbe girişimi davasına müdahil oldu

Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları öne sürülen, aralarında eski 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ'un da yer aldığı 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Ersoy Aktaş, Hasan Yıldırım, Murat Akçay, Talat Öğütçü, Gökhan Salbaş, Mesut Gülmez, Yusuf Er, Muharrem Cansın, Mehmet Fatih Kandemir ile tutuksuz yargılanan Ali Ölmez, Hamit Öz, Murat Akbaş, Hakan Korkmaz, Aydın Çuvalcı, Cem Yeşilyurt ve Gürsel Bayram hazır bulundu.

Diğer sanıklardan Ekrem Çağlar, Veli Karagöz, Murat Orhan Tonğ, Şakir Akbulut, Adem Tosun ve Cihan Bayır tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada, sanıklar ile avukatlarının, cumhuriyet savcısının dünkü duruşmada açıkladığı mütalaaya ilişkin beyanları alındı.

Söz verilen sanıklar ile avukatlar, aleyhte olan hususları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de tutuklu 15 sanıktan Mehmet Fatih Kandemir'in ise tahliyesine, diğerlerinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, Başbakanlığın davaya müdahil olma talebinin de kabul edilmesini kararlaştırarak, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe teşebbüsüne katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı", dönemin 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı olan eski Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile örgütün sözde "3. Ordu Komutanlığına bağlı komutanlardan sorumlu mahrem imamı" olduğu öne sürülen eski Yrd. Doç. Dr. Veli Karagöz ile eski İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ ve subayların bulunduğu 14'ü tutuklu 22 kişi, "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Sanıklar hakkında "Anayasa'yı ihlal", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.