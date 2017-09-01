Başbakan Yıldırım'ın vekalet kurbanı Etiyopya'da kesildi

Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Nihat Aygün, yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım’ın vekaletiyle Harar'da kesilen kurbanın iki yetim ve bir ihtiyaç sahibi aileye teslim edildiğini söyledi.

Kurbanların teslim edilmesi sırasında ailelerin duygulandığını belirten Aygün, “Başbakan Yıldırım'ın kurbanlarını teslim ettiğimiz aileler, Başkanımıza ve Türkiye halkına şükranlarını sundu. Ailelerden biri iki yıl önce de Türk kuruluşların kesmiş olduğu kurbanlardan aldığını ifade etti ve bizlere teşekkür etti." diye konuştu.

Kapı kapı dolaşarak Müslümanlara hizmet etmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Aygün, Harar halkının Türk Kızılayı amblemini gördüğünde alkışlarla Türkiye’ye sevinç gösterdiklerini ifade etti.

Türk Kızılayı 125 bin hisselik vekaleten kurban kesimine, yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında, yurt dışında ise 33 ayrı ülkede devam ediyor.

Yurt dışı için vekaletlerini Kızılay'a veren hayırseverlerin kurbanları, KKTC'nin yanı sıra Balkanlar'da 7, Afrika'da 13, Asya'da 6, Ortadoğu'da ise 5 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.