Başbakan Yıldırım'ın ailesinden Suriyeli çocuklara yardım

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım'ın çocukları Erkam, Bülent ve Büşra Yıldırım (Köylübay) ile kardeşi İlhami Yıldırım, Halep'teki çocuklar için geçen ay olduğu gibi bu ay da 3 tır yardım malzemesi yolladı.

Helva, süt ve çeşitli gıda ürünlerinden oluşan tırların bölgeye ulaştığı ve dağıtımların devam ettiği öğrenildi.

Başbakan Yıldırım'ın ailesi tarafından, Kızılay'ın Suriye İnsani Yardım Kampanyası kapsamında bugüne kadar 6 tır dolusu gıda malzemesinin bölgeye gönderildi.

İstanbul'da hazırlanan yardım tırları, Kızılay aracılığıyla İdlib ve diğer yerleşim yerlerine ulaştırıldı.

Öte yandan, İlhami Yıldırım'ın başkanı olduğu Türk Kızılayı İstanbul Başkanlığı, Halep için hazırlanan 377 tır insani yardım malzemesini bölgeye intikal ettirdi.

Halep'in çocukları üşümesin diye

Suriyeli çocuklar için bez, mama, süt ve battaniye gibi malzemelerin hazırlandığını belirten Türk Kızılayı İstanbul Başkanı İlhami Yıldırım, "İstanbul'dan 24 bin paket çocuk bezi, 576 bin adet litrelik süt, 500 bin adet 200 mililitrelik süt, 465 bin 150 paket bebek maması ve 14 bin 540 çift kışlık ayakkabı gönderdik." ifadesini kullandı.

İstanbul halkı ve sivil toplum kuruluşları tarafından Kızılaya bağışlanan ihtiyaç malzemelerinin tüm zorluklara rağmen İdlib'e ulaştırıldığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 110 tır un, 140 çadır, 90 tır bakliyat çeşitleri, 3 tır kömür, 700 soba, 355 bin paket helva, 25 bin battaniye, 303 bin paket peynir ve çeşitli insani yardım muhteviyatlı malzeme bölgeye ulaştırılmıştır. Bölge halkına sıcak ekmek imkanı sunması için de mobil ekmek fırını gönderilmiştir. Yardımlarımızın düzenli bir şekilde bölgeye geçişini sağlamak için Hatay'da 100 tır kapasiteli antrepo kiralanmıştır. Yardım kampanyası, genel merkezimizin nezdinde Suriye Ülke Alan Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir."

Yardımların devam edeceğini kaydeden Yıldırım, halihazırda 3 tır bebek maması, 5 tır patates ve gıda malzemelerinden oluşan yardım konvoyunun gelecek günlerde bölgeye uğurlanacağını bildirdi.