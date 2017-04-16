  • 16 NISAN 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.739
    EURO 3.971
  • BIST 90063.69
    ALTIN 154.607
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan torunlarıyla şarkılı halk oylaması mesajı

Başbakan Yıldırım'dan torunlarıyla şarkılı halk oylaması mesajı

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin sonuçları Başbakanlık Resmi Konutu'nda takip etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yıldırımdan torunlarıyla şarkılı halk oylaması mesajı

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin sonuçları, Başbakanlık Resmi Konutu'nda takip etti.

Yıldırım, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında oyunu İzmir'de kullanmasının ardından, Ankara'ya geldi.

Sandık sonuçlarını Başbakanlık Resmi Konutu'nda kurulan ekranlardan takip eden Başbakan Yıldırım'a, ailesi ve yakın çalışma arkadaşları eşlik etti.

 

Başbakan Yıldırım'ın, torunlarıyla beraber çekilen görüntüsü AK Parti'nin resmi Twitter hesabında paylaşıldı.

"Saat 20.30'da tüm vatandaşlarımızı AK Parti Genel Merkezi'ne davet ediyorum.'' notuyla paylaşılan görüntüde, Başbakan Yıldırım, torunlarının "Gece gölgenin rahatına bak, 'evet' çıktı keyfine bak." mesajına gülümseyerek, karşılık verdi.

Başbakan Yıldırım'ın, AK Parti Genel Merkezi'ne geçerek, saat 21.00'de balkon konuşması yapması bekleniyor.

Etiketler: halkoylaması sonuçları, başbakan torunlarıyla halkoylaması mesajı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER