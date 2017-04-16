Başbakan Yıldırım'dan torunlarıyla şarkılı halk oylaması mesajı

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin sonuçları, Başbakanlık Resmi Konutu'nda takip etti.

Yıldırım, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında oyunu İzmir'de kullanmasının ardından, Ankara'ya geldi.

Sandık sonuçlarını Başbakanlık Resmi Konutu'nda kurulan ekranlardan takip eden Başbakan Yıldırım'a, ailesi ve yakın çalışma arkadaşları eşlik etti.

Başbakan Yıldırım'ın, torunlarıyla beraber çekilen görüntüsü AK Parti'nin resmi Twitter hesabında paylaşıldı.

"Saat 20.30'da tüm vatandaşlarımızı AK Parti Genel Merkezi'ne davet ediyorum.'' notuyla paylaşılan görüntüde, Başbakan Yıldırım, torunlarının "Gece gölgenin rahatına bak, 'evet' çıktı keyfine bak." mesajına gülümseyerek, karşılık verdi.

Başbakan Yıldırım'ın, AK Parti Genel Merkezi'ne geçerek, saat 21.00'de balkon konuşması yapması bekleniyor.