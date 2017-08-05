  • 06 AĞUSTOS 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.529
    EURO 4.166
  • BIST 108545.31
    ALTIN 142.745
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret

Başbakan Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret

Başbakan Yıldırım, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sakal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yıldırımdan şehit ailesine ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerin döşediği mayına basması sonucu 27 yaşında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Yıldırım, kentteki ziyaretleri kapsamında şehidin Sivas'ın Fatih Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada yaklaşık yarım saat kalan Yıldırım, şehidin annesi Döndü Sakal, eşi Songül Sakal ve yakınlarına başsağlığı diledi. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Başbakan Yıldırım'a, eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da eşlik etti.

Etiketler: Başbakan Yıldırım, Diyarbakır
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER