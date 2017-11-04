Başbakan Yıldırım'dan şehit ailesine taziye telefonu

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Binali Yıldırım, şehit Piyade Yüzbaşı Bilen'in babası Yakup Bilen ile telefonla görüştü.
Yıldırım, şehit babası Bilen'e başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde trafik kazasında şehit olan Piyade Yüzbaşı Burak Bilen'in ailesine başsağlığı diledi.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Binali Yıldırım, şehit Piyade Yüzbaşı Bilen'in babası Yakup Bilen ile telefonla görüştü.
Yıldırım, şehit babası Bilen'e başsağlığı diledi.
Kaynak: AA