  • 04 KASIM 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan şehit ailesine taziye telefonu

Başbakan Yıldırım'dan şehit ailesine taziye telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde trafik kazasında şehit olan Piyade Yüzbaşı Burak Bilen'in ailesine başsağlığı diledi.

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Başbakan Yıldırımdan şehit ailesine taziye telefonu

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Binali Yıldırım, şehit Piyade Yüzbaşı Bilen'in babası Yakup Bilen ile telefonla görüştü.

Yıldırım, şehit babası Bilen'e başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

Etiketler: başbakan, yıldırım, taziye
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