Başbakan Yıldırım'dan sanayi esnafına itfaiye müjdesi

Başbakanlık Basın Merkezince, Başbakan Binali Yıldırım'ın, Etimesgut'taki Şaşmaz Sanayi Sitesi esnafını ziyaretine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Sanayi esnafına hitap eden Yıldırım, "Şaşmaz şaşar mı? Hiç şaşmaz, 16 Nisan'da şaşmaz." ifadesini kullandı.

Esnafa kararını soran ve "Evet" karşılığını alan Yıldırım'ın, "Daha ne konuşacağız?" demesi üzerine renkli anlar yaşandı.

Başbakan Yıldırım, esnafın, sanayi sitesi içine itfaiye birimi talep etmesi üzerine mikrofonu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e verdi.

Sözlerine, "Belediyemizin hizmetlerinden memnun musunuz?" diye sorarak başlayan Gökçek, "Evet. Allah razı olsun." karşılığını aldı.

"Esnaf istiyorsa tamam"

Başbakan Yıldırım, bu diyalog üzerine, "İtfaiyeniz tamam. Lafı uzatıp zurna yapmaya lüzum yok, esnaf istiyorsa tamam." dedi.

Bu sırada alandaki bir esnaf, "Sayın Başkanım, bize itfaiye getirin. Oradan buraya gelinceye kadar yanar." demesi üzerine Gökçek, "Onu da sordum, 'Burada yangın oldu mu, sıkıntı oldu mu?' diye. 'Başkanım, bugüne kadar birkaç dükkan yangını oldu, anında da söndürdük.' dedi. Yanlış mı?" şeklinde konuştu.