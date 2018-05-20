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Başbakan Yıldırım'dan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

Başbakan Binali Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kutladı.

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Başbakan Yıldırımdan Büyükşehir Belediye Erzurumspora tebrik

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'e 5-4 üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik etti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, erzurumspor, tebrik, kutlama
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