Başbakan Yıldırım'dan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'e 5-4 üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik etti.
Kaynak: AA
Başbakan Binali Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kutladı.
Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'e 5-4 üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik etti.
Kaynak: AA