Başbakan Yıldırım'dan annesinin kabrine ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Dumanlı Yaylası'ndaki Gençlik ve Doğa Festivali'nin ardından Kayı köyüne geçti.
Köy mezarlığına giden Yıldırım, Anneler Günü dolayısıyla annesi Bahar Yıldırım'ın kabrinde dua etti.
Kaynak: AA
Başbakan Binali Yıldırım, Anneler Günü'nde annesi Bahar Yıldırım'ın kabrini ziyaret etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Dumanlı Yaylası'ndaki Gençlik ve Doğa Festivali'nin ardından Kayı köyüne geçti.
Köy mezarlığına giden Yıldırım, Anneler Günü dolayısıyla annesi Bahar Yıldırım'ın kabrinde dua etti.
Kaynak: AA