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Başbakan Yıldırım'dan annesinin kabrine ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Anneler Günü'nde annesi Bahar Yıldırım'ın kabrini ziyaret etti.

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Başbakan Binali Yıldırım, Dumanlı Yaylası'ndaki Gençlik ve Doğa Festivali'nin ardından Kayı köyüne geçti.

Köy mezarlığına giden Yıldırım, Anneler Günü dolayısıyla annesi Bahar Yıldırım'ın kabrinde dua etti.

Kaynak: AA

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