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Başbakan Yıldırım'a şiirle hakarete dava

Başbakan Yıldırım'a, bir dergide yer alan şiirinde hakaret ettiği öne sürülen şüpheli hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Başbakan Yıldırıma şiirle hakarete dava

Başbakan Binali Yıldırım'a, Milli Çözüm dergisinde yayımlanan şiirinde hakaret ettiği öne sürülen şüpheli Ali Çağıl hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar tarafından hazırlanan iddianamede, Milli Çözüm dergisinin Temmuz 2016 tarihli sayısının incelendiği belirtildi.

İddianamede, "Şiirdeki ifadelerin tamamında Binali Yıldırım'ın Başbakanlık makamına gelişiyle ilgili kendisini aşağılayan, dalga geçen, halkın gözünde küçük düşürmeye neden olacak ifadelerin kullanıldığı belirlenmiştir. Şiirde, Başbakanı halk nezdinde küçük düşürme ve saygınlığının yok edilmesinin amaçlandığı tespit edilmiştir." denildi.

Dosya değerlendirildiğinde şüpheli Çağıl'ın yazdığı şiirde kullandığı ifadeler ile üzerine atılı suçu işlediği kaydedilen iddianamede, şiirin Başbakan'ın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu aktarıldı.

İddianamede, Çağıl'ın "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Çağıl'ın yargılanmasına, ilerleyen günlerde Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak. AA

Etiketler: binali yıldırım, başbakana hakaret
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