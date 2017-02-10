Başbakan Yıldırım: Söz de milletin karar da milletin

Başbakan Binali Yıldırım, Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış törenine katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, açılışı yapılan eserlerin Aksaraylılara hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, Aksaray'ın tarih boyunca medeniyetlerin buluştuğu bir kavşak olduğunu, günümüzde özellikle kuzeyi, güneye bağlayan bir geçiş noktası olma özelliği taşıdığını belirtti.

Aksaray'da 4 bin konut yaptıklarını dile getiren Yıldırım, "Koca Aksaray'da 17 kilometre bölünmüş yol vardı. Bölünmüş yol miktarını 175 kilometreye çıkardık. Tam 10 kat. Aksaray'ın güzel insanları, yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük, Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Ay yıldızlı bayrağımızı indirtmeyiz." diye konuştu.

Aksaray'ın 15 Temmuz'da destan yazdığını belirten Yıldırım, "Siz FETÖ eşkıyasına karşı demokrasiye sahip çıktınız, Türkiye'ye sahip çıktınız, geleceğimize sahip çıktınız. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. İşte bu 15 Temmuz Meydanı'nın dili olsa da söylese o geceyi." dedi.

"Hava yolunda da Aksaray'ı geride bırakmayız"

Yıldırım, medeniyetlerin kavşağı Aksaray'ı ticaretin de önemli bir kavşağı haline getirdiklerini, Aksaray üzerinden iki tren hattını Akdeniz bölgesine, limanlara bağlayacaklarını ifade etti.

Yerköy, Kırşehir, Aksaray, Ulukışla, Adana tren hattının yapımına 2018 yılında başlanacağını belirten Yıldırım, Aksaray, Konya, Antalya tren yolunun da etüt ve proje çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç merak etmeyin, hava yolunda da Aksaray'ı geride bırakmayız. İnşallah Aksaray'ın havaalanı da olacak. Ulaştırma Bakanımız, geçen hafta buraya yaptığı çalışma ziyaretinde bütün bunları sizlerle paylaştı, size müjdeyi verdi. Artık söz ağızdan çıktı, AK Parti sözünün eri olan bir partidir. AK Parti söz verirse yapar, öyle değil mi? Aksaray her şeyin en güzeline layık. Sizlere hizmet, bizim için bir gururdur, bir ibadettir. 15 yıldır Aksaray hep yanımızda oldu, bütün seçimlerde AK Parti'yi açık ara birinci yaptınız. Sağ olun, var olun."

"Millet AVM'ye onlar AYM'ye gidiyor"

Yıldırım, Aksaray'ın 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhurbaşkanını güçlü bir şekilde seçtiğini belirterek, demokrasi nöbetlerinde de gece gündüz darbelere karşı dik durup omuz omuza verdiğini söyledi.

Alandakilere "16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumu için "yeni bir tarih yazmaya var mısınız?" diye soran Yıldırım, yeni sistemle güçlü ve istikrarlı bir Türkiye'ye kavuşulacağını ifade etti.

Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin aydınlık yarınları için hazır mısınız? Vesayetleri, darbeleri tarihe gömmek için hazır mısınız? Karanlık senaryoları sona erdirmeye var mısınız? Ecdat mirasını geleceğe taşımaya hazır mısınız? Daha fazla kalkınma ve refah için hazır mısınız? Aşımızı, işimizi kesintisiz bir demokrasi için güçlü Türkiye için hazır mısınız?" dedi.

Milli iradenin gösterdiği her hedefte ve milletin verdiği her kararda yer aldıklarını vurgulayan Yıldırım, kararlarının "Evet" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geleceği, çocukları, yarınları ve halkın kararından hiç korkmadıklarını dile getiren Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ana muhalefet partisi yöneticileri ne yapıyor? Biz söz milletin dediğimiz zaman soluğu mahkemede alıyorlar. Millet AVM'lere gidiyor, bunlar da AYM'ye gidiyor. Buradan soruyorum, Ey ana muhalefet partisi, sizin bu millete güveniniz yok mu? Milletin vereceği karardan niye korkuyorsunuz? Demokrasiye, inancınız varsa söz de milletin karar da milletindir. İş yapmak, üretmek Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlayanlara engel olan bu köhne anlayışı 16 Nisan'da son vermeye hazır mısınız?

Halk oylaması deyince tüyleri diken diken olan bu kafayı, Türkiye'yi darbe anayasalarıyla oyalamaya devam etmek isteyenlere, cevabınız... Bu ülke sizin oyuncağınız değil. Türkiye bu ağırlıkları üzerinden atacak. Muasır medeniyetler seviyesinde yoluna emin adımlarla, yeni değişiklikle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile emin bir şekilde ilerleyecek."

Alandaki bazı kişilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye selam söylemesini istemesi üzerine Başbakan Yıldırım, "Devlet Bahçeli'ye selam de söyleriz. Aleyküm selam." karşılığını verdi. AA