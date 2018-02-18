Başbakan Yıldırım: Önümüzdeki 8-10 yıl içinde iki ülke ticaret hacmini 8 milyar dolara çıkarmayı başarabiliriz

Başbakan Binali Yıldırım, Belarus ONT kanalına röportaj verdi.

Bugüne kadar yapılan işlerden dolayı Türkiye ile Belarus arasında büyük bir perspektif meydana geldiğini belirten Yıldırım, yapılan görüşmelerde iki ülkenin hükümetleri olarak ilişkilerin daha ileri götürülebilmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği vurguladı.

"Ticaret hacmini 8 milyar dolara çıkarmayı başarabiliriz"

Yıldırım, “İki ülkenin ticaret hacmi yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı. Eğer Türkiye ve Belarus’un imkan ve potansiyelini hesaba katarsak bu rakamı elbette daha da yükseltebilirdik. Önümüzdeki 8-10 yıl içinde iki ülke ticaret hacmini 8 milyar dolara çıkarmayı başarabiliriz.” dedi.

Belarus’ta yaklaşık 300 civarında Türk firması ve yatırımcısı bulunduğunu aktaran Yıldırım, ağırlıklı olarak Türk yatırımcılarının konut ve otel inşaatı gerçekleştirdiğini dile getirdi. Yıldırım, bu alanlarda Türk firmalarının Belarus’ta çok iyi çalıştığını belirtti.

Belarus’un tarım sektöründe, otomotiv ve ağır yük taşıtları alanında çok ileri düzeyde olduğuna işaret eden Yıldırım, “Belarus’un geleneksel olarak güçlü olduğu alanlarda Türkiye’de yatırım yapılabilir. Ağır yük taşıtları, biçerdöver, tarım makineleri, kar temizleme araçlarını Türkiye’de ortak üretip üçüncü ülkelere satışını gerçekleştirebiliriz.” diye konuştu.

"Türkiye ve Belarus arasında ticarette milli para birimine geçilebilir"

Yıldırım, Türkiye ve Belarus arasında ticarette milli para birimine geçilebileceğine dikkati çekerek iki ülkenin Merkez Bankalarının yapacağı ortak çalışma yardımıyla bunun gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Bilişim teknolojileri alanında Belarus’un ilerlediğini aktaran Yıldırım, hem bu alanda hem de bilimsel çalışmalar konusunda üniversiteler arasında işbirliklerin mümkün olabileceğini de vurguladı.

Başbakan Yıldırım, Minsk’teki temasları esnasında Türkiye ile Belarus arasında 6 önemli anlaşma imzalandığını anımsatarak bu anlaşmaların, yatırımların korunması, çifte verginin önlenmesi, standardizasyonun ortak noktaya getirilmesi, kombine taşımacılık ve bilimsel teknik işbirliğinin gerçekleştirilmesi konularında olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Belarus arasında hava trafiğinin sıklaştırılması gerektiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, İstanbul, Ankara ve Antalya’ya doğrudan karşılıklı uçuşların turist sayısını arttıracağını belirtti.

Başbakan Yıldırım, iki ülke arasındaki karşılıklı seyahatlerde 30 güne kadar vatandaşlara vize muafiyeti olduğunu hatırlatarak “Belarus bulunduğu bölgede bir istikrar ülkesidir. Bu ülkede hiçbir dış tehdit ve terör tehdidi yok. Turizm alanında karşılıklı olarak büyük potansiyel var.” dedi.

Kaynak: AA