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Başbakan Yıldırım, Kahraman'ı hastanede ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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Başbakan Yıldırım, Kahramanı hastanede ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.

Güven Hastanesine gelen Yıldırım, burada yaklaşık 30 dakika kaldı ve doktorlardan Kahraman'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. AA

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman
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