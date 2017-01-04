  • 05 OCAK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.567
    EURO 3.754
  • BIST 76143.59
    ALTIN 134.223
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım İngiliz Bakan Duncan'ı kabul etti

Başbakan Yıldırım İngiliz Bakan Duncan'ı kabul etti

Başbakan Yıldırım, İngiliz Bakan Duncan'ı kabulünde, dost ve müttefik Birleşik Krallık ile mevcut üst düzey siyasi diyalog ve ilişkilerden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Başbakan Yıldırım İngiliz Bakan Duncanı kabul etti
Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ı kabulünde, dost ve müttefik Birleşik Krallık ile mevcut üst düzey siyasi diyalog ve ilişkilerden memnuniyet duyduğunu, bu münasebetleri daha da ileri bir aşamaya taşıma konusunda siyasi iradenin tam olduğunu belirtti.
 
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kabulde, Türkiye ve İngiltere arasında geniş bir alana yayılan ortak işbirliği konuları ele alındı.
 
Başbakan Yıldırım, dost ve müttefik İngiltere ile mevcut üst düzey siyasi diyalog ve ilişkilerden memnuniyet duyduğunu, bu münasebetleri daha da ileri bir aşamaya taşıma konusunda siyasi iradenin tam olduğunu ifade etti.
 
Devlet Bakanı Alan Duncan ise kabulü için Başbakan Yıldırım'a teşekkür etti ve ikili işbirliğini daha da ilerletme konusundaki siyasi iradenin İngiltere tarafından da paylaşıldığını dile getirdi.
 
Kabulde, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Kıbrıs'taki müzakerelerde gelinen aşama, göç konusunda işbirliği, savunma sanayi alanında temaslar ve terörle mücadele konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.
 
Bu bağlamda, Devlet Bakanı Duncan, 1 Ocak'ta İstanbul'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle taziyelerini sundu, İngiltere'nin terörle mücadelede Türkiye ile güçlü dayanışmasının ve işbirliğinin artarak devam edeceğini vurguladı.
 
Görüşmede, Türkiye ve İngiltere arasındaki üst düzey siyasi temasların artarak sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.
 
Etiketler: binali yıldırım, birleşik krallık, alan duncan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER