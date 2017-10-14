Başbakan Yıldırım feribotla yolculuk etti

Başbakan Binali Yıldırım, Yalova'dan İstanbul'a feribotla yolculuk yaptı.

Yalova 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katılan Yıldırım, buradan İstanbul'a geçerken feribotu tercih etti.

Yalova-Yenikapı arası 15.45 seferini yapan Kanuni Sultan Süleyman feribotuna binen Başbakan Yıldırım, yolculuk boyunca vatandaşlarla sohbet etti, bazılarıyla fotoğraf çektirdi. Yıldırım ayrıca bazı çocukları da sevip, kendilerine oyuncak hediye etti.

Başbakan Yıldırım ardından kaptan köşküne geçerek, seyir hakkında kaptandan bilgi aldı. Yıldırım ayrıca telsiz ile Yavuz Sultan Selim feribotuyla irtibat kurdu.

Yıldırım son olarak feribot personeliyle fotoğraf çektirdi.

Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da eşlik etti.