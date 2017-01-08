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Başbakan Yıldırım Erbil'de

Başbakan Yıldırım, Bağdat'taki resmi temaslarının ardından özel uçak "ANA" ile Erbil'e geldi.

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Başbakan Yıldırım Erbilde
Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "ANA" ile Erbil'e geldi.
 
Irak'a iki günlük ziyaret gerçekleştiren Başbakan Yıldırım'ı, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, İçişleri Bakanı Kerim Sincari, Sağlık Bakanı Rekeft Heme Salih, Eğitim Bakanı Piştivan Sadık ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Fellah Mustafa törenle karşıladı.
 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ da Yıldırım ile Erbil'e geldi. AA
Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, Erbil, Bağdat, Irak
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