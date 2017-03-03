Başbakan Yıldırım: CHP değişimi sevmez

Yoğun sis nedeniyle uçağı Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na iniş yapamayan Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge Sinop'tan video konferansla bağlanarak, Bartınlılara hitap etti.

"Yanınızda değiliz ama gönlümüz beraber" diyerek sözlerine başlayan Yıldırım, "Hava muhalefeti gelir geçer de bizim müzmin muhalefetin derdi bir türlü bitmez." ifadesini kullanan Yıldırım, Bartınlıları selamladı.

"Milletin kararı her şeyin üzerinde"

Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"14 yıldır gece demeden, gündüz demeden sizin için, ülkemiz, milletimiz için çalıştık, çabaladık, eserler, hizmetler yaptık. Siz bize 'evet' dediniz, yetki verdiniz, emaneti teslim ettiniz. Biz de sorumluluğumuzun gereğini hakkıyla yerine getirmek için çalıştık. 'Yapın' dediniz yaptık, 'Yapma' dediğiniz yerde durduk. Bizim istikametimizi ancak ve ancak millet belirler, milletin kararı her şeyin üzerindedir. Şimdi ülkemiz, geleceğimiz, çocuklarımız için yeni bir eseri de hep birlikte inşa edeceğiz. Büyük bir dönüşümü sizinle gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin daha hızlı büyümesi, huzuru, terörün yok olması için, halkımızın refahı için hep birlikte Türkiye'nin yeni hükümet sistemini, 16 Nisan'da vereceğimiz 'evet'lerle birlikte gerçekleştireceğiz."

"Milletin yetkileri, millete geri veriliyor"

Halk oylamasının yalnızca bir hükümet sistemi değişikliği olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Ama ana muhalefet partisinin iki lafının biri 'Rejim değişiyor, ülke elden gidiyor.' AK Parti iktidarı olarak 15 yılda iki halk oylaması yaptık. Bunların ikisinde de 'Rejim elden gidiyor, Türkiye bölünüyor.' dediler. Allah'a şükür hiçbir şey olmadı. Onların söyledikleri yanlarına kar kaldı. Türkiye'yi bölmek hiçbir gücün haddi değildir, buna da imkan yoktur. Biz, 79 milyon vatan evladı, biriz, beraberiz, birlikte Türkiye'yiz." dedi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'e el uzatan dil, karşısında bizi görür. Rejim meselesi 1923'te bitmiştir. Türkiye rejimini seçmiş, Cumhuriyet demiştir. Siz bu Cumhuriyet Meydanı'nda, Cumhuriyet'in en kuvvetli savunucuları olduğunuzu bir kez daha gösteriyorsunuz. 27 Mayıs 1960 darbesi, sizin seçtiğiniz hükümeti alaşağı etti. Bir başbakan, iki bakan darağacına gönderildi. Millete ait olan yetkiler gasp edildi, yeni ihdas ettikleri anayasa ile Meclisin yetkilerini budadılar. CHP, o gün de değişime 'hayır' demesi gerekirken, maalesef darbenin getirdiği kısıtlamalara 1960 ihtilalinde 'evet' diyen CHP'yi görüyoruz. Onlar, aynı yerinde duruyor, rejim değişmiyor. Milletin yetkileri, millete geri veriliyor. Bu değişiklikle birlikte hem Meclis hem de hükümet çok daha güçleniyor."

'Bu CHP değişmez'

Başbakan Yıldırım, "CHP merhum Menderes'e ne dedi? 'Tek adam, diktatör' dedi. Merhum Özal'a ne dediler? 'Tek adam, diktatör' dediler. Şimdi ne diyorlar? Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da aynısını söylüyorlar. Dün aynı dili kullandılar, bugün aynı dili kullanıyorlar. Yarın da aynı iftirayı, aynı suçlamaları yapmak için şimdiden hazırlanıyorlar. Bu CHP değişmez. Dünya değişse bunlar bir milim yerinden oynamazlar. Çünkü CHP, değişimi sevmez. Sistemi niye istemiyorlar? Bu değişikilikle birlikte CHP'nin çalışması, yorulması, iktidar olması için gayret göstermesi gerekecek." diye konuştu.