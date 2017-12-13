Başbakan Yıldırım: Bugün İnegöl'den 115 ülkeye ihracat yapılıyor

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde hükümet adına yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İnegöl'deki mobilyacılar kan ağlıyor açıklamasına cevap verdi.

Başbakan Yıldırım konu ile ilgili şöyle konuştu;

Değerli kardeşlerim; Sayın Kılıçdaroğlu mobilyacılarla ilgili İnegöl’deki mobilyacılar kan ağlıyor dedi. İktidara geldiğimizde İnegöl’de bir OSB vardı ve burada 100 metrelik, 150 metrelik dükkânlar vardı, 15 milyon dolarlık ihracat yapıyorlardı. Bugüne kadar 2 tane OSB daha yapıldı birin üzerine, 100-150 metrekarelik dükkânlar 10 bin, 15 bin metrekareye döndü, işletmeler bugün İnegöl’de sadece 115 ülkeye 400 milyon dolarlık ihracat yapıyor; 15 milyondan 400 milyona.

Peki, üretim ne olmuş? Bu senenin birinci çeyreğinde 4.8, ikinci çeyreğinde 14.2, üçüncü çeyrekte 41.7 oranında artmış. Kan ağlıyor dediğiniz mobilyacıların görüntüsü de bu, bilançosu da bu, fazla lafa hacet yok.