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Başbakan Yıldırım: ABD hükümeti ve halkı ile dayanışmamızı teyit ediyorum

Başbakan Yıldırım, Las Vegas'taki silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Başbakan Yıldırım: ABD hükümeti ve halkı ile dayanışmamızı teyit ediyorum

Başbakan Yıldırım, Las Vegas'taki silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, Las Vegas'taki silahlı saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, konser sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyduklarını belirtti.

"ABD'nin dostu ve müttefiki Türkiye'nin Başbakanı olarak bu menfur saldırı karşısında Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve halkı ile dayanışmamızı teyit ediyorum." ifadesine yer veren Yıldırım, ABD'nin acısını derinden paylaştıklarını kaydetti.

Başbakan Yıldırım, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına Türk halkı ve şahsı adına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.

Etiketler: Las Vegas, binali yıldırım, Başbakan Yıldırım, abd
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