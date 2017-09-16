Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz gazisinin nikah şahidi oldu

Başbakan Binali Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Necati Sayın'ın kızı ve aynı zamanda 15 Temmuz gazisi olan Ayşe Sayın ile Muhammed Özyiğit'in nikah töreninde şahitlik yaptı.

Sayın ile Özyiğit, Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Nikah törenine Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım da katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini Binali Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay ile Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak yaptı.

Nikahın kıyılmasının ardından genç çifti tebrik eden Başbakan Yıldırım, zor ve güzel günlerde dayanışmayla, sevgiyle, samimiyetle, sadakatle yollarının açık olması temennisinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Bir gazi kızımız. Babası şehit, eniştesi şehit, kardeşi gazi, çok anlamlı bir birliktelik. Onlar bu ülkenin geleceği için, demokrasimiz, bayrağımız, istiklalimiz için canlarını seve seve verdiler. Ne yazık ki mürüvvetlerini göremediler. Ancak sizler, mutlu evliliğinizle ve çoluk çocuklarınızla onların yokluğunu, acılarını azaltacaksınız. Ülkemize, milletimize, bayrağımıza sahip evlatlar yetiştireceksiniz buna inanıyoruz. Bir kez daha Cenabı Mevlam'dan mutluluk diliyorum."

Konuşmasının ardından Binali Yıldırım, nikah cüzdanını gelin Ayşe Sayın'a verdi.

Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, çiftin yakınlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"Babamın burada olmasını çok isterdim"

15 Temmuz gazisi olan Sayın da böyle bir günde Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın yanlarında olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Güzel bir günde babasının bulunmamasının burukluğunu yaşadığını aktaran Ayşe Sayın, "Babam 15 Temmuz şehidi. Onun da burada olmasını çok isterdim. Başbakanımız babama kişilik olarak benziyor, onun burada olması beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Darbe girişiminin olduğu geceyi unutmadıklarını ifade eden Sayın, "Ölseydik şehit olacaktık ama gazi unvanını alabileceğimizi düşünmemiştik. Çocuğumuz olursa babamın adını koymayı istiyoruz. Daha çok Necati ve Fazıllar gelecek bu dünyaya." dedi.

Damat Jandarma Astsubay Muhammed Özyiğit ise kendilerini yalnız bırakmayan Başbakan Yıldırım ve eşi ile davetlilere teşekkür etti.