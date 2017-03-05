Başbakan Yardımcısı Türkeş'ten Almanya'ya tepki

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya'da yapacağı toplantıların engellenme girişiminin hoş bir tavır olmadığını belirterek, "Ama ondan daha üzücüsü, Almanya’nın AB'den Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth'un Twitter'dan attığı, 'Bu kadar basit olabilir, gazeteciler Türkiye’de özgür çalışsın, Türk siyasetçiler de Almanya’da sahne alsın.’ Eğer hakikaten bu sebeple bakanlarımıza izinler verilmiyorsa, bu utanç verici bir şeydir." dedi.

Türkeş, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenlediği basın toplantısında, bu ülkedeki temaslarını değerlendirirken, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Adadaki temaslarına değinerek, İngiltere'de yerleşik Türk vatandaşları ile Kıbrıs Türk toplumunu ziyaret etmek üzere seyahat gerçekleştirdiğini aktaran Türkeş, "Bildiğiniz gibi hem Yurtdışı Türkler Başkanlığı olarak, Türkiye’nin dışarıda yaşayan insanlarıyla onların sosyal meseleleri, eğitimler, kültürel faaliyetlerini yakından takip ediyoruz, hem de Kıbrıs’tan Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak da Kıbrıs’ın hem diasporadaki yapısı, yurt dışında, Kıbrıs dışında yaşayan Türklerin meselelerini de takip etmek öncelikli işlerimiz arasında. Bu noktada olmak üzere, burada hem sivil toplum örgütleriyle çalışmalar yapıyoruz, onlarla karşılıklı görüşmeler yapıyoruz hem de burada yapılan bazı çalışmaları da takip ediyoruz." diye konuştu.

İngiltere’deki Türk toplumunu dolaşarak, vatandaşların meselelerini yakından takip ettiklerini dile getiren Türkeş, yurt dışındaki halk oylaması çalışmalarına ilişkin de vatandaşlara bilgi verildiğini söyledi. Türkeş, toplantılarda, vatandaşların özellikle süreçle ve zamanlamayla ilgili soruları olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu toplantılarda vatandaşlarımızın kafalarındaki sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. 16 Nisan sonrasında ‘evet’ çıkarsa neler olacağıyla ilgili merak ettikleri konular var. ‘Hayır’ çıkarsa ne olacağıyla ilgili merak ettikleri var. Biz de dolaştığımız yerlerde bunlara açıklık getirmeye çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce anlatıyoruz ancak en önemlisi bütün vatandaşların bilmesi gereken, bu bir siyasi yarış değildir. Bu bir referandum yarışıdır, halk oylamasıdır, halkın iradesine başvurmaktır. Buna başladığımız anda yani bu referandum konusu gündeme geldiğinde biz dedik ki Meclisten 367 de çıksa, bu çok köklü bir karar değişikliği olduğu için halka sorulması lazım ve 339 oyla Meclisten çıktığı için de halk oyuna gittik ama bunu altını çizerek tekrar söylüyorum, 367 de çıksa halk oyuna gidilmesi gerektiğini söyledik çünkü halkın takdir edeceği, halkın vereceği bir karardır ama dediğim gibi neticede bu bir halk oylamasıdır ve neticesi ne olursa olsun evet de hayır da çıksa, Türkiye sulh ve barış içinde yoluna devam edecek." AA