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Başbakan Yardımcısı Kaynak Çanakkale'ye gidecek

Başbakan Yardımcısı Kaynak, AFAD Başkan Vekili Bilden ve beraberindeki heyet, Çanakkale'de deprem bölgesini ziyaret edecek.

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Başbakan Yardımcısı Kaynak Çanakkaleye gidecek

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Vekili Halis Bilden ve beraberindeki heyet, Çanakkale'de meydana gelen depremin etkilediği bölgeleri ziyaret edecek.

Edinilen bilgiye göre, Kaynak, Bilden ve beraberindeki heyet, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, dün meydana gelen 5,3'lük iki depremin ardından biri 5,2 olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntının yaşandığı bölgelerde yarın incelemelerde bulunacak.

Yetkililerle bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunacak Kaynak, AFAD ve Türk Kızılayınca evleri hasar gören ya da yıkılan vatandaşlar için kurulan konteyner kenti de ziyaret edecek.

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Çanakkale'deki depremler, AFAD
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