Başbakan Yardımcısı Işık: Her birimizin ecel kalkanı vardır

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı'nın iftarına katıldı. Işık, dünyanın huzura, barışa ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu, İslam coğrafyasının pek çok yerinde kan, gözyaşı, acı ve keder olduğunu anlattı.

"Hakkın ve hakikatin sesi olmanın gayreti içerisindeyiz"

Suriye'de milyonlarca insanın yerlerinden edildiğini, Irak'ta da aynı sorunların yaşandığını ifade eden Işık, İslam coğrafyasının her bir köşesinde sorunlar yaşanırken, Türkiye'nin 16 yıldır istikrar içerisinde büyümeye ve kalkınmaya devam ettiğini vurguladı.

"Ülkemiz bir taraftan kendi gücünü arttırırken, diğer taraftan da bütün dünya mazlumlarının gözyaşı dinsin diye çok mücadele eden bir ülke konumuna geldi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem ülke meselelerine çok yoğun mesai harcayarak sorunları çözmenin gayreti içindeyiz hem de Kudüs gibi, Suriye gibi meselelerde hakkın ve hakikatin sesi olmanın gayreti içerisindeyiz."

"Dünya mazlumlarının nefesi olmaya devam edeceğiz"

18 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen Kudüs mitinginin "Biz ne yaparsak yapalım bu İslam dünyasından bir ses çıkmaz, bunlar harekete geçemez" diyenlere ciddi bir korku saldığına işaret eden Işık, "İslam dünyasında bunu yapabilen bir tek ülke var o da Türkiye. Filistin davasını, Kudüs davasını, mazlumların davasını gür ve tok bir sada ile savunabilen bir tek ülke var o da Türkiye" dedi.

Işık, bu haklı davayı savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Kudüs davası başta olmak üzere dünya mazlumlarının sesi olmaya, dünya mazlumlarının nefesi olmaya devam edeceğiz. Bu tarihimizin bize yüklediği bir sorumluluktur. Hem Kudüs'e karşı hem de bütün mazlum milletlere karşı yapılan her zulme 'Hayır' demek, bundan dolayı da yapılması gereken her çalışmayı yapmak tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur."

"Her birimizin ecel kalkanı vardır"

Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Balkanlar'da suikast düzenleneceği haberleri için, "Her birimizin ecel kalkanı vardır" yorumunu yaptı.

"Eğer Türkiye 15-20 sene önceki Türkiye olsaydı hiç bu söylediklerimizi yapma imkanımız olabilir miydi? Türkiye ekonomide, siyasette, dış politikada, savunma sanayisinde kendine yeten bir ülke olmasaydı o gür sadayı İstanbul'da, Yenikapı'da duyabilir miydik? Onun için bizim teşkilat mensuplarımıza her bir kardeşimize şükran borcumuz var. Eğer bugün Cumhurbaşkanımız yapılan her türlü tehdide rağmen yolundan dönmüyorsa işte o önce Rabbinden aldığı güç sonra sizden aldığı destek sayesindedir. Eğer milletimiz iktidarımızın ve Cumhurbaşkanımızın arkasında durmasa bu kadar güçlü bir sesle hak ve hakikat haykırabilir miydi? Bosna programıyla ilgili suikast ihbarı yapılmış. Bunlar bilmiyorlar ki her birimizin ecel kalkanı vardır. Eğer bu yola çıkanlar ölümü öldürmezse bu yol emin adımlarla ve kararlılıkla yürünmez. Bunu dünyaya en iyi şekilde gösteren liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Hakkı tutup kaldırma misyonlarını en güzel şekilde yerine getirmeye devam edeceklerini söyleyen Işık, "İşte biz bu noktada elbette bu mücadeleyi verirken birileri de AK Parti'yi tökezletmek, Cumhurbaşkanımızı zayıflatmak ve bu davayı özellikle kösteklemek için elinden geleni yapıyor." dedi.

Kaynak: AA