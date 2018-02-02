Başbakan Yardımcısı Işık: Cizre halkı layık olduğu hizmetlere kavuşuyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde temaslarını sürdüren Işık, Cizre Belediyesi'nin yeni hizmet binasının temel atma törenine katıldı.

Işık, ilçeye gelirken yol üzerinde bulunan binaların çatısındaki su depolarının dikkatini çekti.

"Vali beye bu durumu sorduğumda, 'Haftada bir gün Cizre'ye su veriliyor.' dedi. Düşünün bu çağda, Cizre gibi Dicle Nehrinin kenarında tarihin her döneminde en önemli yerleşim yerlerinden biri olan bir ilçede vatandaş haftada bir su alabiliyor. Bu kabul edilemez bir şey. Bu, aslında övündükleri o belediyeciliğin en temel göstergesi."

Sorunun giderilmesi için Devlet Su İşleri, görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi ve Şırnak Valiliği'nin el ele verdiğini dile getiren Işık, 2 yada 3 ay içerisinde hem arıtma tesisinin hem de altyapının tamamlanacağını müjdeledi.

"İnşallah Cizre 24 saat kesintisiz arıtılmış tertemiz su içecek. Cizre halkı layık olduğu hizmetlere bir bir kavuşuyor. Devletimizin, hükümetimizin gönderdiği para birtakım yanlış yerlere gitmek yerine halkın ihtiyaçları için harcandığında vatandaş haftada bir su almaktan, 24 saat kesintisiz, arıtılmış, tertemiz suya, son derece modern bir belediye binasına kavuşuyor. Cizre, son derece güçlü bir altyapıya ve üstyapıya kavuşuyor."

Işık'tan harekata katılmak için yardım istedi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir genç, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Başbakan Yardımcısı Işık'tan yardım istedi.

Cizre ilçesindeki temaslarının ardından Silopi ilçesine geçen Işık, TOKİ'nin yaptığı konutlarda incelemede bulundu.

Burada bir eve misafir olan Işık, ev sahibi Meryem Aktı ile sohbet etti. Mağdur vatandaşın huzur içerisinde konforlu evlerde oturması için çaba gösterdiklerini belirten Işık, "Yeni eviniz hayırlı olsun, güle güle oturun. Bu memleket çok çile çekti." dedi

Aktı ise 200 metrekarelik eve kavuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun. Yıkılan evimizden çok daha güzel." ifadesini kullandı.

"Onlarla savaşmak istiyorum"

Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Işık'ın yanına gelen iki çocuk babası 24 yaşındaki Hasan Kanıt, teröristlerle mücadele etmek için gönüllü olarak TSK'nin Afrin'de yürüttüğü harekata katılmak istediğini vurgulayarak, "Afrin’e gönüllü olarak gitmek istiyorum. İki çocuk babasıyım onların geleceği için teröristlere karşı vatanımı muhafaza edip, onlarla savaşmak istiyorum." diye konuştu.

Buna ihtiyaç olmadığını kaydeden Işık, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gerekeni yapıyor ama gerektiğinde hep birlikte gideceğiz. Sizin gibi vatan evlatları olunca devletimizin sırtı yere gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA