Başbakan Yardımcısı Işık: ABD'nin Afrin operasyonunu istemeyeceği çok açıktı

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları cevapladı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde, hedeflerine uygun olarak ilerlediğini bildiren Işık, terör unsurları bölgeden tamamen çıkartılana kadar harekatın süreceğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile bulunmasının sebebinin bir toprak ilhakı, Türkiye'nin kendisine yeni alan açma düşüncesi olmadığını belirten Işık, harekatın, Türkiye'nin güvenliğine ve bölgenin istikrarına karşı olan terör odaklarının, terör şebekelerinin temizlenmesini amaçladığını ifade etti.

"Afrin operasyonu tamamlandıktan sonra Amerika çekilmese bile Münbiç operasyonunu yapacak mıyız?" sorusu üzerine Işık, demografik yapısına dikkati çekerek Münbiç'in, PYD'nin, "Benim burada dayanağım var" diyebileceği bir bölge olmadığını vurguladı.

"Türkiye'ye verilen sözün tutulması gerekir"

Işık, "Münbiç'in, PYD'nin kontrolüne verilmiş olması baştan beri kabul edilebilir bir durum değildi." dedi.

ABD yetkilileriyle yapılan her görüşmede Münbiç konusunda Türkiye'ye söz verildiğini anlatan Işık, "Maalesef birtakım hesaplar yapıyorlar. Karar alma mekanizmalarında çok ciddi bir koordinasyonsuzluk da var. Bu koordinasyonsuzluğun getirdiği, alanda sadece askerlerin dediğinin olması gibi bir pozisyon üretmesi durumu var. Her halükarda Türkiye'ye verilen sözün tutulması, bölgenin terör mihraklarından kesinlikle temizlenmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Bölgenin istikrarının, terör örgütlerinden temizlenmesine bağlı olduğunun altını çizen Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgede DEAŞ ne ise PYD/YPG odur. Siz kalkıp DEAŞ'a karşı olup da DEAŞ'a karşı YPG/PYD'yi desteklerseniz o zaman bir terör örgütünü başka bir terör örgütüne karşı kullanmanın bedelini eninde sonunda ödersiniz. Bu açından baktığımızda Türkiye'nin Afrin operasyonunu sadece Türkiye'nin kendi milli güvenliği meselesi olarak görmemek gerekiyor. Aynı zamanda bölgenin kalıcı istikrarının sağlanması açısından da en tehlikeli terör örgütlerinden birinin tasfiye edilmesi olarak görmek gerekiyor. ABD aslında sağduyulu olarak hareket etse bırakın PYD/YPG ile iş tutmayı PYD/YPG'nin bölgeden tamamen temizlenmesi için Türkiye'ye kayıtsız şartsız destek vermesi gerekir. Bu açından baktığımız zaman Münbiç, mutlaka ama mutlaka terör unsurundan temizlenmeli."

Başbakan Yardımcısı Işık, Türkiye ve ABD'nin Suriye'de karşı karşıya gelmesini temenni etmediklerini, diplomatik kanalların sonuna kadar zorlanması, iki ülke karşı karşıya gelmeden bu sorunun çözülmesini arzuladıklarını dile getirdi.

"Bu, Amerika istemedi diye bizim yapmayacağımız bir iş değildi"

Afrin operasyonu öncesi yapılan açıklamaların, "oyalama taktiği" ya da "Türkiye'yi durdurma taktiği" olarak yorumlandığının hatırlatılması ve "Amerika'nın tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hedefleri Türkiye'yi durdurmak mı?" sorusuna Işık, şu yanıtı verdi:

"ABD'nin Afrin operasyonunu istemeyeceği çok açıktı. Ama Türkiye Cumhuriyeti olarak hem kendi güvenliğimizi hem de bölgenin güvenliğini sağlamak açısından, 'ABD istemiyor, ne yapalım canım, biz de duralım durduğumuz yerde' deme lüksüne sahip değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız burada büyük bir kararlılık ortaya koydu ve 'Bizim milli güvenliğimizi, bölgenin istikrarını tehdit eden PYD/YPG terör örgütünü temizleyeceğiz' dedi. Bu, Amerika istemedi diye bizim yapmayacağımız bir iş değildi. Amerika istese de istemese de PYD/YPG Türkiye için bir terör örgütüdür. 'Bunların burada teritoryal alan oluşturmasına Türkiye kesinlikle göz yumamaz' dendi ve bu operasyon başlatıldı. Afrin operasyonu, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının en net, en somut göstergesidir. Türkiye, bölgesinde sadece DEAŞ değil hiçbir terör yapılanmasına müsaade edemez."

Işık, Afrin Harekatı'nın, Fırat Kalkanı'ndan sonra Türkiye'nin son dönemde gösterdiği en net kararlılık harekatı olduğunu söyledi.

"ABD ipe un serdi"

Fikrik Işık, Türkiye, güvenli bölge oluşturulması ve insanların güven içerisinde kendi yurdunda yaşaması noktasında 'Birlikte çalışalım' dediği zaman ABD'nin o dönemde ipe un serdiğini ifade etti.

Özellikle YPG unsurlarının bölgede biraz güçlenmesinden sonra "güvenli bölge oluşumu" önerisinin kendilerini çok tatmin etmediğini aktaran Işık, Türkiye'nin birinci önceliğinin bölgedeki terör unsurlarının temizlenmesi olduğunu vurguladı.

Işık, "Bundan sonra güvenli bölge de Suriye'nin geleceği de Türkiye'deki muhacir kardeşlerimizin Suriye'ye nasıl döneceği de konuşulur. Bunların hepsi konuşulur ama şu anda ABD'nin samimiyetini göstermesinin bana göre en önemli yolu, PYD/YPG'ye olan desteğini tamamen çekmesi ve TSK'nin ÖSO ile yaptığı bu harekata desteğini açıkça göstermesidir." diye konuştu.

Kaynak: AA