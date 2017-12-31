Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Bursa Şehir Hastanesi Avrupa'nın sayılı hastaneleri arasında olacak

Bursa Şehir Hastanesi şantiyesine giden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, burada İl Sağlık Müdürlüğünün düzenlediği brifinge katıldı. Ardından sağlık çalışanları ve şantiye çalışanlarıyla yemekte buluşan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, 2018'in Türkiye’ye, İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

AK Parti'nin "Her şeyin başı sağlık" düsturuyla 16 yıl önce yol çıktığını belirten Çavuşoğlu, AK Parti'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesini yönetim düsturunu ana omurgası olarak belirlediğini aktardı.

İnsana hizmetin başta onun sağlığına ilişkin hizmet olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "İnsana hizmet, toplumsal sağlığa hizmettir. Eğer sağlıklı bir toplum, nesil ve birey söz konusuysa bütün diğer faktörlerin değişmesi ve Türkiye'nin büyümesi bunun için çok önemlidir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya çıkan AK Parti'nin insanın sağlığını ve yaşamını ana hedef alıp, Türkiye'yi büyütme, dönüştürme ve geliştirme düşüncesini savunduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O tarihten itibaren Türkiye öncelikle sağlıkta bir dönüşüm süreci yaşadı. Memur, işçi ve Bağ-Kur'lu için ayrı bir sistem söz konusuydu. Müracaat ettiğiniz hastanede gösterdiğiniz sağlık güvencesine ilişkin kimlik belgeniz sizin o hastanede muayenenize belki de engel oluyordu. Tüm bunlardan sonra bunları birbirine entegre etmek suretiyle tek bir merkez altında birleştirildi. Esasen sağlıkta devrimin ilk adımı AK Parti iktidarları döneminde buydu. Sonraki süreçte özel hastanelerin de insanımızın sağlığına ve müracaatına açılması suretiyle imtiyazlı olarak görülen buraları halkımızın istifadesine sunmuş olduk. Şükürler olsun. Bugün geldiğimiz noktada AK Parti iktidarları döneminde başarı memnuniyet oranı en yüksek sektörel hizmet alanı sağlıktır. Yüzde 75'lere varıyor."

"Sağlığa ayrılan pay yüzde 163 artışla 37,5 milyar liraya ulaştı"

Bütçeden sağlığa ilişkin ayrılan payın devasa boyutlara ulaştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "2002 yılında bütçeden sağlığa ayrılan pay 2,3 milyar lira. Bir yılda Türkiye bütçesinden sağlığa ayrılan pay buymuş. Bunun içinde personel gideri, tesisat gideri, fiziki altyapı çalışması ve hizmet gideri gibi bütün giderler var. Bugün bütçeden sağlığa ayrılan pay yüzde 163 oranında artışla 37,5 milyar liraya ulaştı. İşte insana yatırım, yaşama yatırım ve hizmet demek bu demek oluyor. Burada bütün arkadaşlarımızın payı var. Kaskını başına giymiş işçi kardeşlerimizin de buna etkisi var. Teşkilatımızda görev alan ve bu uğurda gecesini gündüzüne katan yöneticilerimizin de payı var. Elbette liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve insanımıza olan sevdası var." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa'nın sayılı hastaneleri arasında yer alacak"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursa'da sadece Bursalılara değil 5,5 milyonluk nüfusa sahip bölgeye sağlık hizmeti sunulduğunun altını çizerek,, şunları kaydetti:

"İlimizde gerçekleştirdiğimiz yatırımları bu perspektifte düşünerek planlamaktayız. Bursa son yıllarda sağlık alanında devasa yatırımlara sahne olmuş ve ilimizdeki sağlık yatırımlarına toplamda yaklaşık maliyeti 2,5 milyar lira olacak bir yatırım olmuştur. Bugüne baktığımızda ilçe devlet hastanelerinin birçoğu yenilenmiş ve bir kısmının ise yapımına devam edilmektedir. Merkezde ise Türkiye'nin sayılı ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinden biri olan Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesini de birkaç yıl önce hizmete sunmuştuk. Diğer hastanelerin yapımı da tüm hızıyla devam etmektedir. Bursa'da devam eden hastane yatırımlarına göz attığımızda bu yatırımların en büyüğü olan ve bugün burada bulunduğumuz bin 355 yatak kapasitesine sahip olan Bursa Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı tarafından Nilüfer ilçesi Doğanköy'de 745 dönüm arazi üzerine yapılmaktadır. Entegre bir sağlık kampüsü niteliğinde olacak hastane dünya standartlarındaki ileri teknoloji medikal ekipmanlarıyla yalnızca bulunduğu bölgenin değil Avrupa'nın sayılı hastaneleri arasında yer alacaktır."

Kaynak: AA