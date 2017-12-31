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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Asgari ücretteki artış, enflasyon oranının üzerinde

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da Hak-İş Sendikası yetkilileriyle bir araya geldi.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Asgari ücretteki artış, enflasyon oranının üzerinde

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, asgari ücretteki yüzde 14'lük artışın geçen yılki enflasyon oranın üzerinde olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, ''Hükümetimizin, Türkiye'nin büyümesiyle beraber bu rakamlar ileriki yıllarda yükselecek, hayat standardı ülkemiz büyüdükçe gelişecek ve toplumun tüm katmanları bu standarttan payını almaya devam edecektir. Bizim siyasetimizin bakış açısı, hizmet, insan ve millet odaklı siyaset anlayışıdır. Hep şikayet edilir ki doğrudur 2002 yılında 184 liralık asgari ücretle 20.6 kilogram et alınıyormuş. Bugün ise 51,7 kilo et alınıyor. 2002 yılında 146 litre mazot alabiliyormuş. Mazot 1,26 liraymış, bugün 5,30 lira. Bugünkü asgari ücretle 318 litre alınıyor. 184 lira alırken 146 litre bugün 318 litre daha fazla geziliyor. Yollarda güzel daha çok seyahat ediliyor.'' dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bursa, asgari ücret, enflasyon oranı
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