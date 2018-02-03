Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz

Başbakan Yardımcısı Işık, Şırnak'taki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada partililere hitaben konuşan Işık, Şırnak'ın Hz. Nuh'un şehri ve dünyanın sayılı alimlerini yetiştiren kadim bir kent olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çok büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Işık, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen milletin güçlü feraseti sayesinde taviz verilmediğini belirtti.

"Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz"

Işık, bölgede oyunlar oynandığına, bunun son örneğinin de Suriye'de olduğuna dikkati çekti.

"Suriye'de bazı yapılar oluşturup, o yapılar sayesinde bölgenin kontrolünü sağlamayı hedefliyorlar. Bunun için de kendilerine uygun bir taşeron bulup, nasıl Türkiye'de PKK terör örgütünü taşeron olarak kullanıyorlarsa Suriye'de de onun devamı olan YPG ve PYD'yi taşeron olarak kullanıyorlar. Bunların amacı bölgenin istikrarı, huzuru ve güveni değil. Amaçları taşeronlar kullanarak vekalet ve vesayet savaşlarıyla bölgeyi daha da istikrarsızlaştırmak. Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıktaki insanlar için bu çok da önemli olmayabilir veya kendi güvenliğini bölgenin istikrarsızlaştırılması olarak gören bazı ülkeler için bu gerekli olabilir ama bölgenin asli unsuru olan Türkiye için bölgenin istikrarsızlaştırılması kesinlikle kabul edilemez. Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz. Biz bu topraklardaki Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Kürt, Türk, Laz, Arap, Alevi, Sünni kim olursa olsun huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Türkiye'nin önceliği budur ama birileri önce bir takım taşeronlar oluşturuyorlar ve o taşeronlar vasıtasıyla önce kendi içlerindeki farklı sesleri susturuyorlar. Bugün 'Kürtlerin hakkını savunuyoruz.' diyen ama icraatta en çok Kürtlere zulmeden örgüt PKK ve PYD'dir. Bunun en canlı şahidi sizlersiniz Şırnak'ta."

"PYD'den Kürtleri kurtarma operasyonudur"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Işık, harekatın hem bölge insanına hem Türkiye insanına yapılabilecek zulmün engellenmesi için başlatıldığını vurguladı.

Işık, bazılarının harekatın, "Kürtlere karşı operasyon yapıyorlar." diye lanse etmeye çalıştığına işaret ederek, "Afrin harekatı Kürtlere zulmeden PYD'den Kürtleri ve bölgeyi kurtarma operasyonudur. İnşallah operasyon bittiğinde göreceksiniz, o bölgenin asli unsuru Kürtler, Türkler, Araplar kendi bölgelerinde huzur içinde yaşamaya devam edecekler. Başlarına musallat olan bu beladan inşallah Türkiye'nin desteği ve yardımıyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile inşallah kurtulacaklar." şeklinde konuştu.

"Afrin Afrinlilerindir"

"Her zaman söylüyoruz, Afrin Afrinlilerindir. Biz bu insanların güvenliğini sağlamak ve Türkiye'ye bu bölgeden terör örgütü tehdidini kaldırmak için oradayız. Görevimiz bittiği zaman da geri dönmesini gayet iyi biliyoruz." ifadelerini kullanan Işık, bölge halkının hassasiyetini kaşımaya kalkışan bu propagandalara hiç kimsenin itibar etmemesi gerektiğini söyledi.

"HDP maalesef gitti Kandil'in sözcülüğüne soyundu"

Başbakan Yardımcısı Işık, bölgenin 7 Haziran 2015 seçimlerinde bir tercih yapıp HDP'ye ciddi bir oy vererek, Meclis'te temsil etme hakkını verdiğini hatırlatarak, bu sürecin bölgede ve Türkiye'de bu fırsatın iyi değerlendirilmesi halinde sorunların kalıcı olarak çözülmesi için herkesi ümide sevk ettiğini vurguladı.

"Halkın, 'Sorunlarımızı çöz' diye destek ve oy verdiği HDP maalesef gitti Kandil'in sözcülüğüne soyundu. Zaten onların orada sözcüleri var. Sen milletin sözcüsü olma durumundaydın. Bu ne kadar önemli bir fırsattı ama maalesef HDP Kandil'in sözcülüğüne soyunarak heba etti. Zannettiler ki; baskıyla, şiddetle sonuç alırlar. İşte son sizlerin de hayatını zehir eden çukur eylemlerini yaptılar. Çukur eylemleri ile güya şehirleri işgal edecekler ve kendi yönetimlerini oluşturacaklar. Ama sizlerin desteği, Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu, güvenlik güçlerimizin mücadelesi ile bu çukur eylemi bertaraf edildi."

Şırnak'ın ilçeleri ile adeta yeniden küllerinden doğduğuna işaret eden Işık, devletin her türlü imkanı seferber ettiğini, bu sayede eskisinden daha modern kentler inşa edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA