Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan DHKP-C üyesini iade etmeyen Yunanistan'a çağrı

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, restorasyonu devam Mısır Çarşısı'nda incelemelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Yunanistan yargısının DHKP-C üyesinin Türkiye'ye iadesini reddetmesine ilişkin soru üzerine daha önce FETÖ'cülerle ilgili verilen bir karar olduğunu ancak bunun üst mahkeme tarafından bozulduğunu kaydetti.

Bu kararın da üst mahkeme tarafından bozulacağını umut ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, Yunanistan'ın her bakımdan Türkiye ile komşuluk ilişkilerinin iyi olmasını, işbirliği alanlarını geliştirmeyi çok önemsediklerini bu açıdan aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye yaptığı ziyaretin de çok önemli olduğunu belirtti.

"Yunanistan'da 900 civarı terörist olduğunu biliyoruz"

Çavuşoğlu, DHKP-C terör örgütü üyelerinin Yunanistan'ın belli bölgelerinde öbeklendiğini, oralarda kendilerine bir alan bulmaya çalıştığını bildiklerini vurguladı.

"Kamuoyunun çok yakından isimlerini dahi bildiği kampların varlığından haberdarız. Yunanistan'ın teröre yataklık eden bir ülke olmasını arzu etmeyiz. Bildiğimiz kadarıyla gerek FETÖ'cü gerekse DHKP-C terör örgütü ve diğer terör örgütleri mensuplarının Yunanistan'da bulunduğunu, bunun da yaklaşık 900 civarında olduğunu, özellikle FETÖ'cülerin olduğunu biliyoruz. Yunanistan'ın bu konuda Türkiye'nin varlığına, bütünlüğüne, milletine kast eden bu teröristleri bünyesinde barındıracağına ihtimal vermiyoruz. Bu kararlar ortaya çıktıktan sonra bu ümidimizin zedelendiğini ifade etmek isterim."

"Terörün dini yok, dili yok, ırkı yok, rengi yok"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Yunanistan'ın bu tür terör konularıyla anılmaktan imtina edeceğini umduğunu söyledi.

"Savcı, iddianamesinde söz konusu terör örgütü mensubunun Türkiye'ye iadesi durumunda, işkence göreceğini, kötü muameleye maruz bırakılacağı iddiasında bulunuyor. Bu bir bühtandır. Türkiye'de işkenceye sıfır toleransla yola çıkan bir AK Parti iktidarı vardır ve bunlar artık eskide geçmişte kalmıştır. Böyle bir şey mevzu bahis değildir. Suriyelileri iade ederken işkenceden, kötü muameleden bahsetmeyen Yunanistan'ın, teröristlere gelince kötü muamele ve işkenceden bahsetmesi de tam bir ironidir. Biz, her zaman terörün karşısında olmalıyız. Kim olursa olsun, terörün dini yok, dili yok, ırkı yok, rengi yok, sadece Türkiye için değil dünyadaki bütün ülkeler için de bir tehdittir. Bumerang misali bu terör bir gün kendilerini bulur."

Kaynak: AA