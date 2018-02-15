Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye'de yatırımcılar dünyanın en cazip teşviklerinden faydalanıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası ve Kadın Girişimciler Konseyi arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu belirterek, Türkiye-Kazakistan arasındaki ilişkilerin herhangi iki ülke arasındaki ilişkilerin çok ötesinde olduğunu ifade etti.

"Türkiye'de yatırımcılar dünyanın en cazip teşviklerinden faydalanmaktadır. İnanıyorum ki Kazakistanlı kardeşlerimiz de bu teşvik ve fırsatlardan her geçen gün daha fazla yararlanacaktır." diye konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 2017'nin Ekim ayı sonunda açılışı yapılan Bakü-Kars-Tiflis Demiryolu Hattı orta koridorunun en önemli bileşenlerinden olduğuna değindi.

Çin'den Kazakistan'a oradan Azerbeycan-Gürcistan-Türkiye üzerinden Marmara ile Avrupa'ya uzanan orta koridor hattının etkin bir şekilde kullanılmaya başlanacağını bildiren Çavuşoğlu, ticaret ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra dost ve kardeş ülke Kazakistan ile tüm alanlarda çalışmalar yürütmek için emek verildiğini vurguladı.

Ticaret hacmi 2,4 milyar dolar

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin 2017 sonunda, bir önceki yıla göre yüzde 23,8 artarak 2,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini vurgulayan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Bunun 747 milyon doları Türkiye'nin ihracatıyken, 1 milyar 678 milyon doları da Kazakistan'dan ithalatımızdan oluşmaktadır. Böylelikle 2013 ve sonrasında sürekli düşüş eğiliminde olan dış ticaretimiz, yeniden yükselişe geçerek bizleri hedeflerimizi yakalama adına sevindirmiştir." dedi.

Kazakistan'daki Türk yatırımlarının, 3,2 milyar dolara ulaşmasından, bu yatırımlarla da binlerce kişiye istihdam sağlanmasından büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Çavuşoğlu, Kazakistan'ın da Türkiye'de yaklaşık 712 milyon dolarlık yatırımı bulunduğunu aktardı.

"Türk tarihinde kadının yeri ayrıdır. Hem analık hem kahramanlık yapmışlar. Erkekler gibi ata binip, silah kullanmışlardır. Devlet yönetiminde sadece hakan değil, hatun da söz hakkına sahip olmuş ve devlet meclislerine katılmıştır." diyen Çavuşoğlu, Türk tarihinde ataların kadınlara çok değer verdiğini, kadınların ticaret ve tarımla aktif olarak uğraştıklarına değindi.

Çavuşoğlu, Avrupa'da ise feodal toplumdan endüstriyel topluma geçişle birlikte kadının kendine yer edinmeye başladığını aktardı.

"Türk milletinin bağımsızlık ve Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatun gibi kadınlarımız en az erkeklerimiz kadar omuz vermiş, yürekleriyle bilekleriyle Milli Mücadele'ye katkı sağlamışlardır. Büyük Atatürk, Türk kadının bu mücadelesine hak ettiği değeri göstermiştir. Türkiye, tüm batı ülkelerinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında sağlayan ülke olmuştur. Günümüzde kadınlar üst düzey yönetici kadrolarında yer almakta, gerek kamuda gerekse özel sektörde kurumlarını başarıyla temsil etmektedirler. Kadınlarımızın imalat sektöründe yeterince yer almamaları ve kayıt dışı istihdamda kadın oranının fazla olması eksiklik olarak görülebilir. Nasıl şimdiki konumları eskiye nazaran çok iyiyse, inanıyorum ki bu saydığım hususlarda yeni kadın girişimciler sayesinde giderek iyileşecektir."

Devletin iş hayatında kadınların çektiği zorlukları aşmak için haklarını genişlettiklerini belirten Çavuşoğlu, kadın girişimceye özel hibe ve kredi desteklerini getirdiklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, iş hayatında kadının daha iyi noktalara gelmesi için herkese sorumluluk düştüğünü, kadınların da sonraki nesillere cesaretlerini aktarmalarının çok büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA