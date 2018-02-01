Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Terör örgütlerinin karanlık emelleri suya düşmüştür

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Twitter paylaşımında, "PKK, PYD, YPG veya DEAŞ gibi terör örgütlerinin yer altına kurduğu terör şehirleri ile insanlığı öldürmeye dönük karanlık emelleri, Zeytin Dalı Harekatı ile suya düşmüştür." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Dini, dili, ırkı ne olursa olsun bütün insanlara karşı merhamet duygusu içinde olmak bizim kadim medeniyetimizin köklerinden gelir. Bizler, kardeşlerimizin bu kalleş örgütlere yem olmalarına asla göz yummayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı’nın insanın değerini ve onurunu yüceltmekten başka bir gayesi yoktur. — Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 1 Şubat 2018

Uluslararası kamuoyunun, Mehmetçik'in her ilerleyişinde terör örgütlerinin Suriye'nin kuzeybatısını ne hale getirdiğini daha iyi görme imkanına kavuştuğunu belirten Çavuşoğlu, "Hangi ülke bölgesinde ve sınır hattında teröristlerin bu bölgedeki gibi tünel ağlarıyla yuvalanmasını arzu eder?" ifadesini kullandı.

Suriye'de toprağın altına yerleştirilen mühimmat ve silahların bölgede sadece bugünü değil geleceği de tehdit altında bıraktığına vurgu yapan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın talimatıyla tamamen sivillerin huzur ve güvenliğini hedefleyerek 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizin evlerine dönmelerini sağlamak üzere başlatılan bu harekat, bölge açısından tarihi nitelik taşımaktadır. PKK, PYD, YPG veya DEAŞ gibi terör örgütlerinin yer altına kurduğu terör şehirleri ile insanlığı öldürmeye dönük karanlık emelleri, Zeytin Dalı Harekatı ile suya düşmüştür. Allah Mehmetçiğimizin gücüne güç katsın."

Afrin'e doğru ilerleyen askerin, sivillerin huzurunu temin etmeyi hedeflediğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Terörden kurtarılan köylülerin, mazlumların medyaya yansıyan görüntülerine herkes kulak vermelidir. Zulümden kurtulmanın verdiği mutluluk yüzlerinden okunuyor. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun bütün insanlara karşı merhamet duygusu içinde olmak bizim kadim medeniyetimizin köklerinden gelir. Bizler, kardeşlerimizin bu kalleş örgütlere yem olmalarına asla göz yummayacağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA