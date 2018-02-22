  • 22 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.796
    EURO 4.671
  • BIST 116586.06
    ALTIN 161.566
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Sudan’da

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Sudan’da

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Sudan'ın başkenti Hartum'da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okullarını ziyaret etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Sudanda

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından tadilatı tamamlanan 5 okulda inceleme yapan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, öğrencilerle yakından ilgilendi. 

Çavuşoğlu, öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Okuldan ayrılmadan önce Sudanlı gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı okulları TMV’ye devreden Sudan hükümetine teşekkür etti.

Çavuşoğlu, iki günlük resmi ziyareti kapsamında dün Sudan Başbakanı Bekri Hasan Salih ile görüşmüş, Darfur'da TİKA'nın restore ettiği Sultan Ali Dinar Sarayı'nda incelemelerde bulunmuş ve Sevakin Adası'nda devam eden restorasyon çalışmalarını incelemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: sudan, hartum, Hakan Çavuşoğlu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER