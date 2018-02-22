Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Sudan’da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından tadilatı tamamlanan 5 okulda inceleme yapan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, öğrencilerle yakından ilgilendi.

Çavuşoğlu, öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Okuldan ayrılmadan önce Sudanlı gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı okulları TMV’ye devreden Sudan hükümetine teşekkür etti.

Çavuşoğlu, iki günlük resmi ziyareti kapsamında dün Sudan Başbakanı Bekri Hasan Salih ile görüşmüş, Darfur'da TİKA'nın restore ettiği Sultan Ali Dinar Sarayı'nda incelemelerde bulunmuş ve Sevakin Adası'nda devam eden restorasyon çalışmalarını incelemişti.

Kaynak: AA