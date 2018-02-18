Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Sudan ve Somali'ye gidecek

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Şubat Salı günü Sudan'a bir resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Çavuşoğlu, Hartum'da Sudan Başbakanı Bekri Hasan Salih ile görüşecek.

Çavuşoğlu, iki gün sürecek ziyaretinde, Kızıldeniz kıyısındaki Sevakin Adası'nda TİKA tarafından restorasyonu tamamlanan Hanefi ve Şafii camileri ile gümrük ve muhafaza binalarında incelemede bulunacak. Çavuşoğlu, Sevakin Adası'nda TİKA'nın yapacağı yeni restorasyon çalışmaları için yürütülen hazırlıkları da yerinde inceleyecek.

Sudan ziyaretinin ardından Somali'ye geçecek olan Çavuşoğlu, burada da Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile bir araya gelecek.

Kaynak: AA