Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Mesele Türkiye olunca aynı noktada birleşmemiz gerekiyor

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bir ülkenin gücü milletinden gelir ama bir milletin güç vermesini istiyorsanız devlet ile milletin barışmasını, kaynaşmasını sağlamalısınız. Bizim 15 yıllık zaman içinde yaptığımız en büyük hizmetlerden biri devletle milletin kaynaşması, barışması olmuştur." dedi.

Çavuşoğlu, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Yenişehir 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin değişim ve dönüşümde AK parti teşkilatlarının önemli rol üstlendiğini söyledi.

AK Parti'nin "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek yola çıktığını hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Hakikaten hiçbir şey 2002 yılından beri eskisi gibi olmadı. Bir yandan bu ülkede millet iradesini tahkim ederek demokrasimizi geliştirdik, büyüttük. Yanı sıra mevzuatımızda da değişiklikler yaparak demokratikleşme anlamında birçok adım attık. Kendisini dışlanmış hisseden ne kadar kesim varsa toplumsal mutabakat ortamında hepimiz bir araya geldik. Çünkü biz hepimiz birlikte büyük Türkiye'yiz. Bir ülkenin gücü milletinden gelir ama bir milletin güç vermesini istiyorsanız devlet ile milletin barışmasını, kaynaşmasını sağlamalısınız. Bizim 15 yıllık zaman içinde yaptığımız en büyük hizmetlerden biri devletle milletin kaynaşması, barışması olmuştur."

"Mesele Türkiye olunca aynı noktada birleşmemiz gerekiyor"

Çavuşoğlu, Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunların yapmak istediği belli ama Cumhuriyet'in kurucu partisi olmakla övünen bir partinin lideri olan bu kişinin adeta onlarla iş birliği yaparak hareket etmesine bir anlam veremeyiz. Emin olun Kılıçdaroğlu'na verilen görev CHP'li vatandaşlarımızı milli olmak noktasından alıp, başka bir yere götürmektir. Türkiye'ye oynanan oyunları CHP'li kardeşlerimize gözünü boyamak suretiyle farklı şekilde anlatmaktır. Artık CHP'li kardeşlerimizin de uyanması gerekir. Bu açık ve nettir. Adam çünkü Tayyip Erdoğan'a düşmanlık edeceğim diye Türkiye'ye düşmanlık yapıyor. Aynı geminin içinde yaşıyoruz. Gemi su alırsa ne iktidar ne muhalefet ne ana muhalefet hiçbir şey kalmaz. Türkiye ortak paydamız. Mesele Türkiye olunca aynı noktada birleşmemiz gerekiyor. Bunu yapmalıyız. Tarihi bir süreçten geçiyoruz. Türkiye'yi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak zorundayız."

Türkiye'nin mazlum ve mağdurların yanında olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Türkiye güçlü bir ülke. Belki dünyanın en güçlü ülkesi değiliz ama bölgenin en güçlü devletiyiz. Bu böyle bilinsin." diye konuştu.

Kongreye, AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Zekeriya Birkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve çok sayıda partili katıldı.

Tek listeyle girilen seçimde mevcut başkan Adnan Kamıl, yeniden seçildi.